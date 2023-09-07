قراصنة كوريا الشمالية يستهدفون الباحثين الأمنيين بثغرات يوم الصفر

كشفت مجموعة تحليل التهديدات التابعة لشركة Google (TAG) أن قراصنة الدولة في كوريا الشمالية يشنون مرة أخرى هجمات على الباحثين الأمنيين. تتضمن هذه الهجمات استخدام ثغرة يوم الصفر واحدة على الأقل في برنامج مستخدم على نطاق واسع، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المحددة. ويشارك الباحثون المستهدفون في أبحاث تطوير الثغرات الأمنية، مما يجعلهم أهدافًا قيمة للهجمات التي ترعاها الدولة.

يستخدم المهاجمون منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter وMastodon لإقامة اتصال مع الباحثين الأمنيين. ثم يحاولون إقناعهم بالتبديل إلى منصات المراسلة المشفرة مثل Signal أو Wire أو WhatsApp. وبمجرد إنشاء الاتصال على هذه القنوات الآمنة، يرسل المهاجمون ملفات ضارة تستغل ثغرة اليوم الأول.

وتتحقق الحمولة المنشورة على أنظمة الباحثين مما إذا كانت تعمل في جهاز افتراضي وتجمع المعلومات، بما في ذلك لقطات الشاشة، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى خوادم القيادة والتحكم الخاصة بالمهاجمين. يستخدم المهاجمون أيضًا أداة GetSymbol، المخصصة في الأصل للمهندسين العكسيين، لتنزيل التعليمات البرمجية وتنفيذها.

من المستحسن أن يتخذ الأفراد الذين قاموا بتنزيل أداة GetSymbol أو تشغيلها اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن أنظمتهم في حالة نظيفة معروفة وقد تتطلب إعادة تثبيت نظام التشغيل.

تشبه هذه الحملة الحملة السابقة التي تم تحديدها في يناير 2021، والتي استهدفت أيضًا الباحثين الأمنيين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي. في هذه الحالة، قام المهاجمون بإصابة أنظمة Windows 10 المصححة بالكامل الخاصة بالباحثين بأبواب خلفية وبرامج ضارة لسرقة المعلومات.

يبدو أن الهدف الأساسي لهذه الهجمات هو الحصول على ثغرات وثغرات أمنية لم يتم الكشف عنها. ومن خلال استهداف باحثين محددين، يهدف المتسللون إلى الوصول إلى معلومات قيمة يمكن استخدامها لمزيد من الأنشطة الضارة.

ومن المهم للباحثين الأمنيين والأفراد في مجتمع الأمن السيبراني أن يظلوا يقظين وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من مثل هذه الهجمات المستهدفة.

مصادر:

- مجموعة تحليل التهديدات من Google (TAG)

- مايكروسوفت