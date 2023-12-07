جوجل تطلق نموذج جيميني الثوري للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية تحقيق الدخل المستقبلية غير مؤكدة

ارتفعت أسهم جوجل بأكثر من 5% بعد الإعلان عن نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي، جيميني. ومن المقرر أن تتنافس تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة مع منتجات من OpenAI، وMicrosoft، وMeta، مما يولد حماسًا كبيرًا بين المحللين والمستثمرين. بينما يُزعم أن قدرات Gemini تتفوق على GPT-3.5 من OpenAI، لم يكن هناك ذكر لكيفية مقارنتها بأحدث طراز من OpenAI، GPT-4 Turbo.

وقد أشاد خبراء الصناعة بالتقدم الذي أحرزته شركة Google في مجال الذكاء الاصطناعي، معتبرين أنه تقدم كبير في مجال التكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول استراتيجية Google طويلة المدى لتحقيق الدخل من Gemini. وبينما تخطط الشركة لترخيص Gemini للعملاء من خلال Google Cloud بدءًا من هذا الشهر، لم يتم بعد توضيح التنفيذ والتكامل الأوسع عبر النظام البيئي لمنتجات Google.

من ناحية أخرى، كشفت Microsoft مؤخرًا عن برنامج Copilot، باستخدام ChatGPT الخاص بـ OpenAI في Word وExcel وبرامج Office الأخرى. من المتوقع أن تدر هذه الخطوة أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية لشركة Microsoft بحلول عام 2026. وهي بمثابة مثال لكيفية تحقيق الدخل من نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

وعلى الرغم من أن رد فعل وول ستريت كان ضعيفًا نسبيًا على إعلان جوجل، إلا أن المحللين يعترفون بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يمثله جيميني. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن عدم اليقين المحيط بتحقيق الدخل في مجال البحث الأساسي لجوجل، والذي قد يواجه معارضة من الصناعة.

يُنظر إلى برج الجوزاء على أنه تتويج لتقدمات Google في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام. في حين يعتقد المحللون أن الذكاء الاصطناعي سوف يلعب دورا حيويا في دفع النمو والربحية في المستقبل، فإنهم يحذرون من أن الأمر سيستغرق وقتا حتى يصبح تأثيره ذا معنى. من المتوقع أن يكون عام 2024 نقطة تحول حيث سيكون تأثير الجوزاء على الإعلانات وسلوك المستهلك واتجاهات المطورين وممارسات المؤسسات أكثر وضوحًا.

وفي الختام، يمثل إطلاق Google لنموذج Gemini AI علامة بارزة في قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة. وفي حين أن إمكانات هذه التكنولوجيا واعدة، فإن استراتيجية تحقيق الدخل الدقيقة ودمجها في مجموعة منتجات جوجل تظل غير مؤكدة. ولا يزال السوق متفائلاً بحذر بشأن مستقبل جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، وينتظر بفارغ الصبر المزيد من التطورات والنتائج في السنوات المقبلة.