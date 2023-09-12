يعالج تصحيح Google Chrome الجديد ثغرة أمنية خطيرة

أصدرت Google تحديثًا أمنيًا خارج النطاق لتصحيح ثغرة أمنية خطيرة في متصفح الويب Chrome. يتضمن الخلل، المعروف باسم CVE-2023-4863، تجاوز سعة المخزن المؤقت لكومة الذاكرة مما يؤثر على تنسيق صورة WebP. من المحتمل أن تؤدي مشكلة عدم الحصانة هذه إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو حدوث أعطال.

يعود الفضل في اكتشاف الثغرة الأمنية إلى شركة Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) وThe Citizen Lab في كلية مونك بجامعة تورونتو. لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة للاستغلال، لكن Google أقرت بوجود استغلال لـ CVE-2023-4863 في البرية.

يعد هذا التصحيح الأخير جزءًا من جهود Google المستمرة لمعالجة ثغرات اليوم الأول في Chrome. منذ بداية العام، قامت الشركة بالفعل بإصلاح أربع نقاط ضعف من هذا القبيل.

بالإضافة إلى تصحيح Google، قامت Apple أيضًا بتوسيع إصلاحاتها لمعالجة CVE-2023-41064، وهي ثغرة أمنية أخرى تتعلق بمعالجة الصور. تمثل مشكلة عدم الحصانة هذه مشكلة تجاوز سعة المخزن المؤقت في مكون إدخال/إخراج الصورة، مما قد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. تم استخدامه جنبًا إلى جنب مع CVE-2023-41061 في سلسلة استغلال iMessage بنقرة صفرية تسمى BLASTPASS لنشر برنامج التجسس Pegasus على أجهزة iPhone المصححة بالكامل والتي تعمل بنظام iOS 16.6.

تشير أوجه التشابه بين CVE-2023-41064 وCVE-2023-4863، وكلاهما يتعلق بمعالجة الصور وتم الإبلاغ عنهما بواسطة Apple وThe Citizen Lab، إلى وجود صلة محتملة بين الثغرات الأمنية.

للحماية من التهديدات المحتملة، يُنصح المستخدمون بتحديث متصفح Chrome الخاص بهم إلى الإصدار 116.0.5845.187/.188 لنظام التشغيل Windows و116.0.5845.187 لنظامي التشغيل macOS وLinux. يجب أيضًا على مستخدمي المتصفحات المستندة إلى Chromium، مثل Microsoft Edge وBrave وOpera وVivaldi، تطبيق التصحيحات بمجرد توفرها.

مصادر:

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