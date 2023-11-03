تم الإعلان عن خيار تخزين جديد لـ Google Pixel 8 Pro في الهند

أطلقت Google مؤخرًا هواتفها الذكية الرائدة، Pixel 8 وPixel 8 Pro، في جميع أنحاء العالم، وكان المستهلكون الهنود سعداء بإمكانية الوصول إلى Pixel 8. ومع ذلك، كان هناك شعور بخيبة الأمل لأن Pixel 8 Pro كان متاحًا فقط بسعة تخزين 128 جيجابايت. البديل. وهذا يعني أن المستخدمين الذين رغبوا في الحصول على تكوينات تخزين أعلى شعروا بأنهم مهملون. ولكن، في خطوة غير متوقعة، قدمت جوجل بهدوء خيار تخزين جديد لهاتف Pixel 8 Pro في الهند. يمكن للعملاء المهتمين الآن شراء هاتف Pixel 8 Pro بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، مما يوفر لهم السعة الإضافية التي كانوا يتوقون إليها.

أحدث إصدار من Pixel 8 Pro متاح بالفعل للشراء في الهند، حصريًا من خلال Flipkart. بسعر 1,13,999 روبية، يوفر خيار التخزين الجديد بسعة 256 جيجابايت للمستخدمين مساحة واسعة لجميع تطبيقاتهم وصورهم ومقاطع الفيديو والمستندات الخاصة بهم. بالإضافة إلى مساحة التخزين الموسعة، يمكن للعملاء الذين يحملون بطاقة SBI أيضًا الاستفادة من خصم فوري يصل إلى 4,000 روبية عند شرائهم لجهاز Pixel 8 Pro. علاوة على ذلك، هناك عرض تبادل مثير متاح لأولئك الذين يتطلعون إلى استبدال هواتفهم الذكية القديمة.

من المهم ملاحظة أن تكوين 256 جيجابايت لجهاز Pixel 8 Pro متاح حاليًا فقط في خيار اللون Obsidian. ومع ذلك، فهو يوفر للمستهلكين قدرًا أكبر من المرونة والاختيار عندما يتعلق الأمر باحتياجات التخزين الخاصة بهم.

ويتميز هاتف Pixel 8 Pro بمواصفات مثيرة للإعجاب، بما في ذلك شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 2,400 شمعة في المتر المربع، ودعم HDR. كما أنه مقاوم للغبار والماء معتمد من IP68، مما يضمن المتانة في مختلف الظروف البيئية. يتميز الجهاز بإعداد كاميرا قوي، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مكمل بعدسات مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل. تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف Pixel 8 Pro بواسطة Tensor G3 SoC ومجهز ببطارية تبلغ سعتها 5,050 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

يعمل هاتف Pixel 14 Pro بنظام Android 8، وهو مؤهل لمدة 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل، مما يعد المستخدمين بتجربة مستقبلية. ومن خلال طرح خيار التخزين الجديد بسعة 256 جيجابايت، تهدف Google إلى تلبية احتياجات العملاء الهنود المميزين الذين يتوقون إلى سعة تخزين موسعة في هواتفهم الذكية.

أسئلة مكررة:

1. هل يمكنني توسيع مساحة تخزين Pixel 8 Pro بشكل أكبر؟

لا، لا يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على مساحة تخزين قابلة للتوسيع. ومع ذلك، فإن طرح خيار التخزين بسعة 256 جيجابايت يوفر للمستخدمين سعة تخزينية مدمجة واسعة لتلبية احتياجاتهم.

2. هل عرض الاستبدال متاح لأي هاتف ذكي؟

يخضع عرض الاستبدال على الهواتف الذكية القديمة لشروط وأحكام محددة. يرجى مراجعة Flipkart للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأجهزة المؤهلة والقيمة التي يمكنك الحصول عليها.

3. هل سيتلقى Pixel 8 Pro تحديثات تتجاوز Android 14؟

نعم، Pixel 8 Pro مؤهل للحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة 7 سنوات، مما يضمن حصول المستخدمين على أحدث الميزات وتصحيحات الأمان لفترة ممتدة.

4. هل هناك أي خيارات ألوان أخرى متاحة لمتغير سعة التخزين 256 جيجابايت؟

حاليًا، يتوفر خيار التخزين بسعة 256 جيجابايت فقط في متغير الألوان Obsidian. سيحتاج المستخدمون الذين يبحثون عن تكوين تخزين أعلى إلى اختيار خيار اللون هذا.