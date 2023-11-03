يعمل Google Play على تحسين خصوصية المستخدم وأمانه من خلال مراجعات الأمان المستقلة لتطبيقات VPN

يعمل Google Play، متجر التطبيقات الرسمي لنظام Android، على تعزيز ثقة المستخدم والشفافية من خلال تنفيذ مراجعات أمنية مستقلة لتطبيقات VPN. تشير شارة "مراجعة الأمان المستقلة" الجديدة المعروضة في قسم سلامة البيانات إلى أن تطبيقات VPN خضعت لتقييم صارم لضمان الامتثال لمعيار تقييم أمان تطبيقات الهاتف المحمول (MASA).

يضع MASA، الذي تم تقديمه كمبادرة من App Defense Alliance (ADA)، متطلبات محددة لأمن تطبيقات الهاتف المحمول. تغطي هذه المتطلبات ممارسات تخزين البيانات والخصوصية والتشفير والمصادقة وإدارة الجلسة واتصالات الشبكة وتفاعل النظام الأساسي وجودة التعليمات البرمجية. تعتبر تطبيقات VPN مهمة بشكل خاص لخصوصية المستخدم وأمانه نظرًا لتعاملها مع البيانات الحساسة، ومن ثم التركيز على عمليات التدقيق الأمني ​​المستقلة.

للحصول على الشارة، يجب على موردي VPN إجراء تدقيق MASA من خلال شريك معتمد للأمن السيبراني. لقد نجح موفرو VPN الجديرون بالملاحظة، مثل NordVPN، وGoogle One، وExpressVPN، في اجتياز التقييم وعرض شارة Google Play الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيقات VPN الأخرى بما في ذلك Aloha Browser + Private VPN وPrivate Internet Access VPN وSkyVPN – Fast Secure VPN وTomato VPN وvpnify – Unlimited VPN Proxy تحمل شهادة MASA صالحة ومن المتوقع أن تحصل على الشارة في المستقبل القريب.

تهدف هذه المبادرة من Google Play إلى تعزيز قدر أكبر من الشفافية داخل متجر التطبيقات. من خلال مطالبة تطبيقات VPN بالخضوع لمراجعات أمنية مستقلة، يمكن للمستخدمين زيادة الثقة في إجراءات الخصوصية والأمان لهذه التطبيقات. علاوة على ذلك، فإن إدخال الشارة يعزز الشفافية من خلال تمكين المستخدمين من التعرف بسهولة على تطبيقات VPN التي تلبي معايير MASA.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو MASA؟

ج: MASA هو اختصار لتقييم أمان تطبيقات الهاتف المحمول. إنه معيار مقدم من App Defense Alliance (ADA) لتعيين متطلبات أمان تطبيقات الهاتف المحمول، بما في ذلك تخزين البيانات وممارسات الخصوصية والتشفير والمصادقة واتصالات الشبكة والمزيد.

س: ما هي تطبيقات VPN التي حصلت على شارة "مراجعة الأمان المستقلة"؟

ج: تطبيقات VPN التي تعرض حاليًا شارة "مراجعة الأمان المستقلة" على Google Play هي NordVPN، وGoogle One، وExpressVPN.

س: هل هناك تطبيقات VPN أخرى تلبي معايير MASA؟

ج: نعم، هناك تطبيقات VPN أخرى تحمل شهادة MASA صالحة، بما في ذلك Aloha Browser + Private VPN وPrivate Internet Access VPN وSkyVPN – Fast Secure VPN وTomato VPN وvpnify – Unlimited VPN Proxy. ومن المتوقع أن تحصل هذه التطبيقات على شارة Google Play قريبًا.

س: هل سيتوسع برنامج مراجعة الأمان المستقل ليشمل أنواعًا أخرى من التطبيقات؟

ج: على الرغم من أن Google لم تقدم جدولًا زمنيًا محددًا، فمن المتوقع أن يتوسع برنامج "المراجعة الأمنية المستقلة" ليشمل أنواعًا أخرى من التطبيقات بخلاف شبكات VPN في المستقبل.