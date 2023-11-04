Google Pixel Watch 2: استكشاف الميزات والترقيات الجديدة

كشفت Google مؤخرًا عن Pixel Watch 2، وهو الإصدار التالي من ساعتها الذكية المرتقبة. في حين أن التصميم الخارجي لم يتغير إلى حد كبير عن سابقتها Pixel Watch 1، فإن تركيز الترقيات يكمن في الأجزاء الداخلية والميزات التي تهدف إلى جذب مستخدمين جدد.

أحد التحسينات الملحوظة في Pixel Watch 2 هو تحسين عمر البطارية، مما يوفر يومًا كاملاً من الاستخدام حتى مع تمكين وضع العرض الدائم. كما شهد الأداء أيضًا تعزيزًا مع تقديم وحدة معالجة مركزية جديدة رباعية النواة، على الرغم من أن الفرق قد لا يكون ملحوظًا على الفور للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت جوجل العديد من أجهزة الاستشعار الصحية الجديدة والمحدثة في Pixel Watch 2. وتشمل هذه مستشعرًا جديدًا لمعدل ضربات القلب بدقة محسنة، ومستشعرًا لدرجة حرارة الجلد، ومستشعرًا للأمراض الجلدية. تساهم هذه المستشعرات الجديدة في الحصول على قراءات أكثر دقة وتسمح بدمج ميزات استجابة Fitbit Body في تطبيق Fitbit.

على صعيد البرمجيات، تقدم ساعة Pixel Watch 2 العديد من الميزات البسيطة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. وتشمل هذه الميزات ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة للساعة والقدرة على تخزين معلومات الهوية الطبية على الساعة، مما يسهل على المستجيبين الأوائل الوصول إلى المعلومات الطبية الحيوية في حالات الطوارئ. كما تم توسيع قدرات الرياضة واللياقة البدنية من خلال إضافة سرعة المنطقة والملفات الرياضية الجديدة.

لمزيد من الأمان، قدمت Google ميزة التحقق من السلامة على Pixel Watch 2. وتقوم هذه الميزة، المتوفرة في بلدان محددة، بإعلام جهات الاتصال في حالات الطوارئ تلقائيًا إذا فشل المستخدم في تسجيل الوصول خلال إطار زمني محدد. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم طرازات Pixel Watch 2 التي تدعم الاتصال الخلوي، يمكن استخدام ميزة إشارة الأمان من Fitbit جنبًا إلى جنب مع Fitbit Premium لضمان نقل رسائل الطوارئ.

تأتي Pixel Watch 2 بثلاثة ألوان وبسعر 349 دولارًا لطرز Wi-Fi و 399 دولارًا للطرز الخلوية. تتضمن كل عملية شراء ستة أشهر من اشتراك Fitbit Premium. تظل الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، كما أنها متوافقة مع أحزمة الساعة الموجودة.

بفضل عمر البطارية المحسن، وأجهزة الاستشعار الصحية المحسنة، وميزات الأمان الإضافية، تهدف Pixel Watch 2 إلى تقديم حالة مقنعة للمستخدمين الذين يبحثون عن خيار ساعة ذكية موثوقة وغنية بالميزات.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي التحسينات الرئيسية في Google Pixel Watch 2 مقارنة بسابقتها؟

توفر ساعة Pixel Watch 2 عمرًا أفضل للبطارية وأداء أسرع وتقدم أجهزة استشعار صحية جديدة للحصول على قراءات أكثر دقة. ويتضمن أيضًا ميزات مثل النسخ الاحتياطي للساعة واستعادتها وتخزين الهوية الطبية وملفات التعريف الرياضية الموسعة.

2. كيف تعمل ميزة التحقق من السلامة؟

تقوم ميزة التحقق من السلامة تلقائيًا بإخطار جهات الاتصال في حالات الطوارئ إذا فشل المستخدم في تسجيل الوصول خلال إطار زمني محدد. يمكن تفعيلها على Pixel Watch 2 وتعتمد إما على الاتصال الخلوي من هاتف المستخدم أو القدرة الخلوية المدمجة في الساعة.

3. ما هو فيتبيت بريميوم؟

Fitbit Premium هي خدمة اشتراك توفر الوصول إلى ميزات الصحة واللياقة البدنية المتقدمة والرؤى الشخصية والتدريبات الموجهة والمزيد. عند شراء Pixel Watch 2، يحصل العملاء على اشتراك Fitbit Premium لمدة ستة أشهر.

4. هل تتوافق ساعة Pixel Watch 2 مع أحزمة الساعة الموجودة؟

نعم، تتوافق Pixel Watch 2 مع أحزمة الساعة المصممة لـ Pixel Watch 1. ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار شراء أحزمة Pixel Watch 2 الجديدة المتوفرة بأنماط مختلفة.