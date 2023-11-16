تحديثات سلسة جديدة ومحسنة على هواتف Google Pixel

تدعم هواتف Pixel التحديثات السلسة منذ فترة طويلة، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة ودون انقطاع أثناء عملية التثبيت. ومع ذلك، كانت إحدى الشكاوى الشائعة بين مستخدمي Pixel هي بطء هذه التحديثات. ولكن يبدو أن Google قد انتبهت أخيرًا لهذه المشكلة وتقوم بمعالجة هذه المشكلة بأحدث تحديثاتها.

في السابق، كان من الممكن أن تستغرق التحديثات السلسة على هواتف Pixel ما يصل إلى 30 دقيقة حتى تكتمل. على الرغم من أن هذا سمح للمستخدمين باستخدام هواتفهم أثناء التحديث، إلا أن وقت التثبيت الطويل قد يكون محبطًا. مقارنةً بالأجهزة التي لا تستخدم طريقة التحديث A/B، مثل هواتف Samsung، قدم نهج Pixel تجربة تحديث أكثر أمانًا وقابلة للاستخدام.

والخبر السار هو أن Google يبدو أنها حققت تحسينات كبيرة في سرعة التحديثات السلسة. وفقًا لأصحاب Pixel الذين اختبروا آخر تحديثات Android 14، فقد تم تقليل أوقات التثبيت بشكل كبير. يقال إن تحديث Android 14 QPR2 Beta 1 الأخير، والذي تم توزيعه من خلال برنامج Android Beta وتحديثات OTA، استغرق تثبيته أقل من 10 دقائق، حتى على طرز Pixel الأقدم. أشاد المستخدمون على Reddit بتجربة التثبيت الأسرع، وأكد عشاق التكنولوجيا مثل Manuel Vonau وDylan Roussel التحديثات الأسرع على أجهزة Pixel الخاصة بهم.

في اختبارنا الخاص، استغرق تحديث Android 14 QPR2 Beta 1، الذي يبلغ حجمه 2.6 جيجابايت، أقل من 20 دقيقة للتنزيل والتثبيت على Pixel Fold. تستغرق خطوة "التحسين" وقتًا طويلاً عادةً، والتي تمثل عادةً جزءًا كبيرًا من وقت التثبيت، وتستغرق 2.5 دقيقة فقط. يمثل هذا تحسنًا كبيرًا وسيرحب به بالتأكيد مستخدمو Pixel.

هذه السرعة المعززة في التحديثات السلسة ليست مفاجأة تامة، حيث كانت جوجل تعمل على تحسينها في الأشهر الأخيرة. يشير التقدم المحرز حتى الآن إلى أن جوجل ملتزمة بتقديم تحديثات أسرع وأكثر كفاءة لأجهزة Pixel، وهو خبر رائع للمستخدمين.

أما بالنسبة لمصنعي الهواتف الذكية الآخرين، فقد يحفزهم هذا التطور على اعتماد تقنية مماثلة في أجهزتهم. ويبقى أن نرى ما إذا كانت سامسونج والمنافسون الآخرون سيحذون حذوها وينفذون تحديثات سلسة أسرع.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي التحديثات السلسة؟

ج: تشير التحديثات السلسة إلى طريقة تحديث نظام تشغيل الجهاز دون مقاطعة تجربة المستخدم. يتم تنزيل التحديث وتثبيته في الخلفية، مما يسمح للمستخدم بمواصلة استخدام أجهزته أثناء العملية.

س: ما المدة التي استغرقتها التحديثات السلسة على هواتف Pixel سابقًا؟

ج: في السابق، كان من الممكن أن يستغرق استكمال التحديثات السلسة على هواتف Pixel ما يصل إلى 30 دقيقة.

س: هل قامت Google بتحسين سرعة التحديثات السلسة على هواتف Pixel؟

ج: نعم، وفقًا لتعليقات مستخدمي Pixel، أجرت Google تحسينات كبيرة في سرعة التحديثات السلسة، مما أدى إلى تقليل أوقات التثبيت إلى أقل من 10 دقائق.

س: هل ستتبنى شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى هذه التقنية؟

ج: يبقى أن نرى، ولكن التحديثات السلسة الأسرع على هواتف Pixel قد تشجع الشركات المصنعة الأخرى على تطبيق تقنية مماثلة في أجهزتها.

مصادر:

– [هواتف Google Pixel](https://www.google.com/pixel/)

– [شرطة أندرويد](https://www.androidpolice.com/)