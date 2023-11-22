Google Pixel 8 vs 8 Pro: الكشف عن الفروق الدقيقة

عندما يتعلق الأمر بالثنائي Google Pixel 8، فلا شك أن نماذج هذا العام تأتي بتحسينات كبيرة مقارنة بسابقاتها. على الرغم من أن التصميم يظل كما هو، فإن Pixel 8 وPixel 8 Pro يوفران أجهزة كاميرا جديدة، وشاشات محسنة، وقدرات شحن أسرع، ومجموعة شرائح أكثر قوة مع إمكانات الذكاء الاصطناعي المحسنة. علاوة على ذلك، تعد هذه الأجهزة أول هواتف Pixel التي توفر دعمًا برمجيًا كاملاً لمدة سبع سنوات، مما يجعلها خيارًا مقنعًا للعديد من المستهلكين. ومع ذلك، إذا كنت تحاول الاختيار بين الاثنين، فهناك بعض الاختلافات الدقيقة التي تستحق اهتمامًا وثيقًا.

الحجم والوزن هما العاملان الأساسيان المميزان بين Pixel 8 و8 Pro. إذا كنت تفضل هاتفًا رائدًا صغير الحجم، فإن هاتف Vanilla Pixel 8 أصغر حجمًا من سابقاته ويوفر تجربة استخدام مريحة بيد واحدة. من ناحية أخرى، يلبي Pixel 8 Pro أولئك الذين يرغبون في الحصول على هاتف رائد كامل الحجم، على الرغم من أنه قد يكون غير عملي بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين.

من حيث العرض، يحتل هاتف Pixel 8 Pro الصدارة. يتميز كلا الجهازين بشاشات محسنة مقارنة بالطرز السابقة ويقدمان معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ومع ذلك، فإن جهاز 8 Pro يأخذ خطوة إلى الأمام من خلال لوحة LTPO OLED، والتي تسمح بالتحكم الدقيق في معدل التحديث الذي يتراوح من 1 إلى 120 هرتز، مما يساهم في تحسين عمر البطارية. تكون شاشة 8 Pro أيضًا أكثر سطوعًا قليلاً تحت ضوء الشمس المباشر وتتمتع بدقة أعلى لتتناسب مع حجمها الأكبر.

عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فمن المثير للدهشة أن أداء كل من Pixel 8 و 8 Pro متشابه. على الرغم من أن هاتف 8 Pro يحتوي على بطارية أكبر، إلا أن الفرق في عمر البطارية الإجمالي هامشي. تعمل أوقات التشغيل الأعلى للمكالمات وتصفح الويب في 8 Pro على رفع درجة الاستخدام النشط قليلاً.

أما بالنسبة لسرعة الشحن، فكلا الجهازين يتميزان بقدرات شحن أسرع مقارنة بنماذج Pixel السابقة. يوفر هاتف Pixel 8 الأصغر شحنًا سريعًا بقدرة 27 وات وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 18 وات، بينما يصل هاتف Pixel 8 Pro إلى 30 وات مع الشحن السلكي و23 وات مع الشحن اللاسلكي. في الاختبارات الواقعية، يتفوق هاتف Pixel 8 على نظيره بشكل طفيف من حيث سرعة الشحن.

عندما يتعلق الأمر بالأداء، يتميز كل من Pixel 8 و 8 Pro بمجموعة شرائح Google Tensor G3 الجديدة، والتي توفر إمكانات ذكاء اصطناعي محسنة وأداء أولي أعلى. على الرغم من أن الأجهزة تشترك في نفس الأجهزة، فإن الدقة المنخفضة لجهاز Pixel 8 تسمح له بالتفوق على جهاز 8 Pro في بعض المعايير التي تظهر على الشاشة.

في النهاية، سيعتمد الاختيار بين Pixel 8 و 8 Pro على تفضيلاتك الشخصية فيما يتعلق بالحجم والشاشة وعمر البطارية وسرعة الشحن. يقدم كلا الجهازين تجربة هاتف ذكي استثنائية، ولكن من المهم الموازنة بين الفروق الدقيقة للعثور على الملاءمة المثالية لاحتياجاتك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الاختلافات الرئيسية بين Google Pixel 8 و 8 Pro؟

ج: تشمل الاختلافات الرئيسية الحجم وتقنية العرض وعمر البطارية وسرعة الشحن. يعد هاتف Pixel 8 أصغر حجمًا وأكثر إحكاما، بينما يقدم هاتف Pixel 8 Pro شاشة أكبر مزودة بتقنية LTPO OLED. عمر البطارية الإجمالي مشابه، لكن جهاز 8 Pro يتمتع بأوقات تشغيل أعلى قليلاً للمكالمات وتصفح الويب. سرعة الشحن أسرع في 8 Pro.

س: ما هو هاتف Pixel الذي يتمتع بأداء أفضل؟

ج: يستخدم كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro نفس مجموعة شرائح Google Tensor G3، مما يؤدي إلى أداء مماثل. ومع ذلك، قد يتفوق هاتف Pixel 8 على هاتف Pixel 8 Pro في بعض المعايير التي تظهر على الشاشة بسبب دقته المنخفضة.

س: هل يمكنك شحن هاتفي Pixel لاسلكيًا؟

ج: نعم، يدعم كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro الشحن اللاسلكي. يوفر هاتف Pixel 8 شحنًا لاسلكيًا بقوة 18 وات، بينما يوفر هاتف 8 Pro شحنًا لاسلكيًا بقوة 23 وات.

س: كم من الوقت سيتلقى Pixel 8 duo تحديثات البرامج؟

ج: هاتف Pixel 8 duo هو أول هاتف Pixel يقدم سبع سنوات من الدعم الكامل للبرامج. وهذا يعني أنه ينبغي عليهم تلقي تحديثات Android حتى Android 21، مما يضمن تجربة برمجية طويلة الأمد.