تعمل Google على تحسين كاميرات Nest الخارجية وتحسين تجربة المستخدم

أجرت Google تحديثات مهمة على كاميرات Nest Cams الخارجية من أجل تحسين جودة ووضوح لقطات الكاميرا. يأتي ذلك بعد أن أبلغ المستخدمون عن مشكلات في ميزة الرؤية الليلية بعد تحديث البرنامج الثابت مؤخرًا. لقد أدركت شركة Google أهمية الرؤية الليلية لكاميرات الأمان وأجراس الأبواب المزودة بالفيديو، واتخذت خطوات لتصحيح المشكلة.

أثر إصدار البرنامج الثابت 1.69، الذي تم طرحه في سبتمبر، سلبًا على أداء الرؤية الليلية لمنتجات Google Nest Cam. اشتكى المستخدمون من أن اللقطات أصبحت ضبابية ومحببة، مما أعاق القدرة على التقاط التفاصيل المهمة. واستجابة لهذه المخاوف، تعمل Google على حل المشكلة.

بالإضافة إلى إصلاح مشكلة الرؤية الليلية، ركزت جوجل أيضًا على تحسين تجربة المستخدم الشاملة لكاميرات Nest الخاصة بها. يتم الآن ترحيل الجيل الأول من Nest Cam Outdoor إلى تطبيق Google Home. على الرغم من أن عملية الترحيل هذه قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنها ستسمح للمستخدمين في النهاية بإدارة Nest Cam Outdoor من خلال التطبيق. لا يقتصر هذا التحديث على دمج جميع أجهزة Google الذكية في مكان واحد للمستخدمين فحسب، بل يعزز أيضًا سهولة استخدام الكاميرا الخارجية.

من خلال الترحيل إلى تطبيق Google Home، يمكن لمستخدمي Nest Cam Outdoor الآن مراجعة مقاطع الفيديو والتبديل بين أوضاع العرض المختلفة والوصول بسهولة إلى الجداول الزمنية للأحداث. تهدف هذه الترقيات إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة لمستخدمي كاميرا Google Nest الحاليين وتوفير الأمل في وجود كاميرات أمنية أكثر بساطة وفعالية في المستقبل.

مع استمرار Google في الاستثمار في منتجات كاميرات الأمان الخاصة بها، فمن الواضح أنها ملتزمة بمعالجة مخاوف المستخدمين وتحسين وظائف وأداء أجهزتهم.