يقدم Google Meet وضع On-the-Go لتحسين اجتماعات الهاتف المحمول

قدم Google Meet وضعًا جديدًا أثناء التنقل يهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة اجتماع محسنة أثناء استخدام النظام الأساسي على أجهزتهم المحمولة. تم تصميم الوضع لاكتشاف وقت تحرك المستخدمين، مثل المشي أو ركوب وسائل النقل العام أو حتى في السيارة، ومطالبتهم بتمكين الميزة. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسيؤدي العد التنازلي القصير إلى تنشيط الوضع تلقائيًا.

في هذا الوضع الجديد، سيجد المستخدمون أزرارًا كبيرة وسهلة الضغط لكتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، ورفع أيديهم، واختيار جهاز الصوت أو المصدر، وإنهاء المكالمة. ستكون هذه الأزرار موجودة بشكل ملائم في النصف السفلي من الشاشة. علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى تفاصيل الاجتماع، بما في ذلك عدد المشاركين والمتحدث النشط.

لحفظ النطاق الترددي، سيتم إيقاف تشغيل الفيديو في وضع "أثناء التنقل". ومع ذلك، سيظل لدى المستخدمين خيار "إظهار العرض التقديمي" وعرضه في وضع ملء الشاشة. يدعم الوضع أيضًا الغرف الجانبية، مما يسمح للمشاركين بإجراء مناقشات مركزة في مجموعات أصغر.

سيكون لدى المستخدمين خيار إيقاف تشغيل وضع On-the-Go في أي وقت، ويمكن أيضًا إلغاء تنشيطه من إعدادات الاجتماع في التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تمكين الوضع تلقائيًا، فيمكن للمستخدمين تنشيطه يدويًا من قائمة المزيد من عناصر التحكم.

يتم حاليًا طرح هذه الميزة الجديدة وستكون متاحة لجميع عملاء ومستخدمي Google Workspace الذين لديهم حسابات Google شخصية. يمكن لمستخدمي Android الوصول إليه بالفعل، من خلال Gmail وتطبيق Google Meet المستقل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو وضع On-the-Go في Google Meet؟

ج: يعد وضع On-the-Go ميزة جديدة يقدمها Google Meet والتي توفر تجربة اجتماع محسنة لمستخدمي الأجهزة المحمولة الذين يتنقلون، مثل المشي أو ركوب وسائل النقل العام أو في السيارة.

س: كيف يعمل وضع On-the-Go؟

ج: يتم تنشيط وضع "أثناء التنقل" تلقائيًا عندما يكتشف التطبيق أن المستخدم يتحرك. فهو يوفر عناصر تحكم مبسطة، ويوقف تشغيل الفيديو لتوفير النطاق الترددي، ويوفر وصولاً سهلاً إلى تفاصيل الاجتماع.

س: هل يمكنني تعطيل وضع "أثناء التنقل"؟

ج: نعم، لدى المستخدمين خيار إيقاف تشغيل وضع "أثناء التنقل" في أي وقت. يمكن تعطيله من إعدادات التطبيق أو إلغاء تنشيطه يدويًا من قائمة المزيد من عناصر التحكم.