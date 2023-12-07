تطلق Google أداة لترحيل اشتراكات البودكاست إلى YouTube Music

تقدم Google أداة ترحيل ستمكن المستخدمين من نقل اشتراكات البودكاست الخاصة بهم من تطبيق Google Podcasts المستقل إلى YouTube Music. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان جوجل عن إغلاق تطبيق Google Podcasts بحلول أبريل 2024. وستكون أداة الترحيل متاحة في البداية لمستخدمي الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع في أسواق أخرى قريبًا.

كما تم الكشف عن الجدول الزمني لإغلاق التطبيق. سيتمكن المستخدمون في الولايات المتحدة من مواصلة الاستماع إلى ملفات البودكاست الخاصة بهم من خلال تطبيق Google Podcasts حتى مارس 2024. ومع ذلك، سيظل ترحيل الاشتراكات أو تصديرها ممكنًا حتى يوليو 2024.

لاستخدام أداة الترحيل، ما عليك سوى النقر على "تصدير الاشتراكات" ثم تحديد "تصدير إلى YouTube Music". إذا لم يتم تثبيت تطبيق YouTube Music، فستتم مطالبة المستخدمين بتثبيته قبل المتابعة. وبدلاً من ذلك، سيكون لدى المستخدمين خيار تصدير اشتراكاتهم إلى ملف OPML، والذي يمكن تحميله إلى أي تطبيق بودكاست تابع لجهة خارجية يدعم التحميلات.

من خلال توحيد جهودها في سوق البث الصوتي، تهدف Google إلى الجمع بين المستمعين المنتشرين حاليًا عبر تطبيقات متعددة. يتبع هذا الترحيل مبادرات Google السابقة لجعل YouTube مركزًا للبودكاست، بما في ذلك إطلاق صفحة رئيسية مخصصة للبودكاست وخطط لدمج محتوى البودكاست في YouTube Music.

بالإضافة إلى ملفات البودكاست الشائعة المتوفرة بالفعل على YouTube، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة عروض مباشرة إلى مكتبة YouTube Music الخاصة بهم باستخدام خلاصة RSS الخاصة بالبودكاست. نفذت YouTube Music ميزات مثل "أرفف" البودكاست وتكامل موجز RSS والتنزيلات التلقائية وتجربة استماع سلسة لتعزيز تجربة البث لمستخدميها.

باستخدام أداة الترحيل الجديدة، تعمل Google على تبسيط عروض البودكاست الخاصة بها وتزويد المستخدمين بطريقة ملائمة لنقل اشتراكاتهم إلى YouTube Music. مع استمرار تزايد شعبية البث الصوتي، توضح هذه الخطوة التزام Google بإنشاء نظام أساسي شامل وسهل الاستخدام للبث الصوتي.