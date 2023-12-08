جوجل متهمة بتحريف Gemini AI في الفيديو التجريبي

كشفت شركة جوجل مؤخرًا عن أحدث مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تسمى Gemini، لكن الشركة تواجه الآن اتهامات بتضليل المشاهدين حول قدرات الذكاء الاصطناعي الخاص بها. في مقال افتتاحي نشرته بلومبرج، ادعى كاتب العمود بارمي أولسون أن جوجل شوهت قوة الجوزاء في عرض فيديو حديث.

أظهر الفيديو قدرات Gemini متعددة الوسائط، حيث يجمع بين مطالبات المحادثة المنطوقة والتعرف على الصور. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يتعرف على الصور بسرعة، ويستجيب في غضون ثوانٍ، ويتنبأ بدقة بما سيحدث بعد ذلك. ومع ذلك، أدى النقر على وصف الفيديو إلى الكشف عن إخلاء مسؤولية مهم من Google: "لأغراض هذا العرض التوضيحي، تم تقليل زمن الوصول، وتم اختصار مخرجات Gemini للإيجاز."

وجادل أولسون بأن إخلاء المسؤولية هذا يتناقض مع ما يبدو أن جوجل تقترحه في الفيديو، وهو أن جيميني يمكنه المشاركة في محادثات صوتية في الوقت الفعلي أثناء المشاهدة والرد على البيئة المحيطة به. اعترفت Google بأن العرض التوضيحي للفيديو لم يحدث فعليًا في الوقت الفعلي، ولكنها بدلاً من ذلك استخدمت إطارات الصور الثابتة والمطالبات النصية لكي يستجيب لها Gemini.

في حين أنه من الشائع أن تقوم الشركات بتحرير مقاطع الفيديو التوضيحية لتجنب المشكلات الفنية، فقد واجهت Google شكوكًا في الماضي فيما يتعلق بصحة العروض التوضيحية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. أثار الافتقار إلى الضوضاء المحيطة والتفاعلات المفيدة بشكل مفرط في العرض التوضيحي للازدواج الشكوك حول دقتها. كما قوبلت مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا لنماذج الذكاء الاصطناعي بالشكوك، مثل إطلاق Ernie Bot من شركة Baidu.

وفقًا لأولسون، يمكن النظر إلى تصرفات Google على أنها محاولة لتضليل المشاهدين وصرف الانتباه عن حقيقة أن Gemini لا تزال متخلفة عن GPT الخاص بـ OpenAI. ومع ذلك، دافعت Google عن العرض التوضيحي الخاص بها، مع Oriol Vinyals، نائب الرئيس للأبحاث ورئيس التعلم العميق في DeepMind من Google، مشيرًا إلى أن الفيديو هو تمثيل لما يمكن أن تكون عليه تفاعلات المستخدم مع Gemini.

من أجل استعادة الثقة وإلهام المطورين، يقترح أولسون أنه يجب على Google تزويد الصحفيين والمطورين بتجارب عملية للمنتج. ومن خلال السماح للأشخاص باختبار برنامج Gemini في نسخة تجريبية عامة وعرض قدراته الحقيقية، ستكون Google في وضع أفضل للترويج للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مقاطع فيديو معدلة قد تعطي انطباعًا خاطئًا.