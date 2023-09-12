جوجل تواجه محاكمة مكافحة الاحتكار بسبب هيمنة محرك البحث

ستواجه شركة جوجل تحديًا في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث يحاول المنظمون الفيدراليون تفكيك إمبراطورية الإنترنت الخاصة بها. وعلى مدى الأسابيع العشرة المقبلة، سيقدم المحامون الفيدراليون والمدعون العامون في الولايات أدلة تثبت أن جوجل تلاعبت بالسوق لصالحها، منتهكة قانون شيرمان من خلال جعل محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي في أماكن وأجهزة مختلفة. وستحدد المحاكمة ما إذا كانت جوجل قد انتهكت القانون، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكبح جماح عملاق التكنولوجيا.

وقد رفعت وزارة العدل الدعوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، متهمة فيها جوجل باستخدام هيمنتها على البحث على الإنترنت للحصول على ميزة غير عادلة ضد المنافسين. تدعي الحكومة أن جوجل تدفع مليارات الدولارات سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة مثل iPhone ومتصفحات الويب مثل Safari وFirefox. بالإضافة إلى ذلك، يقول المنظمون إن شركة جوجل تلاعبت بالسوق بشكل غير قانوني من خلال مطالبتها بدمج محرك البحث الخاص بها مع برنامج أندرويد للهواتف الذكية.

وتقول جوجل إنها تواجه منافسة كبيرة وتستشهد بمحركات البحث مثل Microsoft Bing ومواقع الويب مثل Amazon وYelp كأمثلة. تعزو الشركة نجاحها إلى التحسينات المستمرة لمحرك البحث الخاص بها وتؤكد أن الأشخاص يختارون استخدام Google بسبب موثوقيته وأدائه.

يمكن أن يكون لنتيجة التجربة آثار كبيرة على Google. وتشمل العواقب المحتملة إنهاء ممارسة الدفع للشركات لجعل جوجل محرك البحث الافتراضي، أو فقدان جوجل التركيز عندما تصبح متورطة في معارك قانونية. أدت قضية مماثلة لمكافحة الاحتكار ضد مايكروسوفت في عام 1998 إلى معاناة الشركة من أجل التكيف مع التقنيات الناشئة، مما سمح لجوجل بالارتقاء إلى الصدارة.

بالإضافة إلى المحاكمة الحالية، تواجه جوجل أيضًا قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بتكنولوجيا الإعلان الخاصة بها. تزعم الحكومة أن جوجل تحتكر تقنيات الإعلان الرقمي الرئيسية واقترحت أن جوجل قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها التجارية في مجال تكنولوجيا الإعلان من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات المناهضة للمنافسة.

المصادر: وزارة العدل، الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.