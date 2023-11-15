تقديم تجربة "ملاحظات" Google: تجربة بحث تفاعلية

تعمل Google باستمرار على الابتكار لتحسين تجربة البحث لمستخدميها. في أحدث تجربة للاشتراك، تقدم Google ميزة تسمى "الملاحظات" التي تتيح للمستخدمين إضافة التعليقات التوضيحية الخاصة بهم إلى نتائج البحث. تهدف هذه الوظيفة الجديدة المتوفرة من خلال Search Labs إلى توفير تجربة بحث أكثر تفاعلية وتخصيصًا.

باستخدام Notes، سيرى المستخدمون الذين قاموا بالاشتراك أزرارًا لإضافة الملاحظات وعرضها ضمن نتائج البحث والمقالات على Discover في تطبيق Google. عند إنشاء ملاحظة، يمكن للمستخدمين تخصيصها باستخدام الخطوط والصور الملونة، مما يجعل تعليقاتهم التوضيحية أكثر جاذبية وجاذبية من الناحية المرئية. تخيل إضافة نص أخضر، وصورة كعكة، وملصق قلب إلى ملاحظة حول خيارات الزينة المختلفة.

بمجرد نشر الملاحظة، ستظهر في غضون دقائق، ما لم تتطلب مراجعة بشرية يدوية. نفذت Google إجراءات حماية خوارزمية وإشرافًا يدويًا لضمان جودة الملاحظات وسلامتها. يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن أي ملاحظات يجدونها إشكالية أو مضللة.

على الرغم من أن Google تعلمت من تجربتها في مجال الإشراف على المحتوى على الخرائط وYouTube، إلا أن إتقان عملية الإشراف في Notes يظل أمرًا ضروريًا. تعترف Google بأن بعض المحتوى غير المناسب قد يتسلل عبر الشقوق خلال هذه المرحلة التجريبية، وتلتزم الشركة بضبط جهود الإشراف الخاصة بها.

تم إطلاقه في البداية في الولايات المتحدة والهند، وسيكون الوصول إلى Notes متاحًا من خلال تطبيق Google. ومع ذلك، ستكون هذه الملاحظات أيضًا قابلة للفهرسة على الويب المفتوح، مما يتيح للمستخدمين مشاركة روابط الملاحظات مباشرة مع الآخرين. علاوة على ذلك، تستكشف Google طرقًا لتزويد الناشرين برؤى حول الملاحظات الموضوعة على المحتوى الخاص بهم لتعزيز فهم أفضل لتفاعل المستخدم.

بالإضافة إلى ميزة الملاحظات، تقدم جوجل إمكانية متابعة الاستعلامات. يمكن للمستخدمين الآن النقر على زر "متابعة" في نتائج البحث لتلقي تحديثات مجمعة حول موضوعات محددة يهتمون بها. تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة البحث من خلال تقديم معلومات مخصصة للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم. يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لمتابعة استعلامات عامة أو محددة، ولكن لن تكون الاستعلامات الصريحة أو المسيئة أو الضارة متاحة للمتابعة.

تلتزم Google بالخصوصية وتؤكد للمستخدمين أنه لن تتم مشاركة بيانات المتابعة الخاصة بهم مع المعلنين أو الجهات الخارجية. سيتم إطلاق ميزة المتابعة مبدئيًا باللغة الإنجليزية الأمريكية على تطبيق Google، وChrome للجوال، وSafari.

ومع استمرار Google في التطور والابتكار، توفر هذه الميزات الجديدة للمستخدمين تجارب بحث أكثر تخصيصًا وتفاعلية، وتمكنهم من التفاعل مع الموضوعات التي تهمهم والبقاء على اطلاع بها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف يمكنني الوصول إلى ميزة الملاحظات على Google؟

يمكنك الوصول إلى ميزة الملاحظات على Google عن طريق الاشتراك في Search Labs. بمجرد التمكين، سترى أزرارًا لإضافة الملاحظات وعرضها ضمن نتائج البحث والمقالات في تطبيق Google.

2. هل يمكنني تخصيص ملاحظاتي بخطوط وصور مختلفة؟

نعم، يمكنك تخصيص ملاحظاتك عن طريق إضافة خطوط وصور ملونة، مما يجعلها جذابة وجذابة بصريًا.

3. هل ستقوم Google بتعديل الملاحظات لمنع المحتوى الضار أو المضلل؟

نعم، قامت Google بتنفيذ إجراءات حماية خوارزمية ومراجعة بشرية يدوية لضمان جودة الملاحظات وسلامتها. يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن أي ملاحظات بها مشكلات لمزيد من المراجعة.

4. هل يمكنني مشاركة ملاحظاتي مع الآخرين؟

نعم، ستكون الملاحظات التي تم إنشاؤها من خلال تطبيق Google قابلة للفهرسة على الويب المفتوح. وهذا يعني أنه يمكنك مشاركة روابط الملاحظات مباشرة مع الآخرين، حتى لو لم يشاهدوها من خلال نتائج البحث.

5. هل ستقدم Google رؤى حول الملاحظات الموضوعة على محتواها للناشرين؟

تستكشف Google طرقًا لمشاركة الرؤى مع الناشرين حول الملاحظات الموضوعة على المحتوى الخاص بهم. سيساعد هذا الناشرين على اكتساب فهم أفضل لتفاعل المستخدمين.

6. كيف تعمل ميزة المتابعة؟

تتيح ميزة المتابعة للمستخدمين تلقي تحديثات مجمعة حول موضوعات محددة يهتمون بها. ومن خلال النقر على زر "متابعة" في نتائج البحث، يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع على استفساراتهم المختارة.

7. هل ستتم مشاركة بيانات المتابعة الخاصة بي مع المعلنين أو الجهات الخارجية؟

لا، ليس لدى Google أي خطط لمشاركة بيانات متابعة المستخدمين مع المعلنين أو الأطراف الخارجية. خصوصيتك مهمة بالنسبة إلى Google.