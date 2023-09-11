جوجل تُصدر تحديثات أمنية طارئة لثغرة أمنية في Chrome Zero-Day

أصدرت شركة جوجل تحديثات أمنية طارئة لمعالجة ثغرة يوم الصفر في متصفح الويب Chrome. وهذه هي ثغرة يوم الصفر الرابعة التي يتم استغلالها في الهجمات منذ بداية العام. تم استغلال الثغرة الأمنية، التي تم تحديدها باسم CVE-2023-4863، بشكل نشط. حثت Google مستخدمي Chrome على ترقية متصفحاتهم إلى الإصدار الأحدث في أقرب وقت ممكن.

من المحتمل أن تتسبب الثغرة الأمنية، وهي ضعف تجاوز سعة المخزن المؤقت لكومة WebP، في حدوث أعطال وتسهيل تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. تم الإبلاغ عنه في البداية بواسطة Apple SEAR وThe Citizen Lab في مدرسة مونك بجامعة تورونتو. سبق أن اكتشف Citizen Lab أخطاء يومية صفرية تُستخدم في هجمات برامج التجسس المستهدفة من قبل جهات التهديد المدعومة من الحكومة ضد الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، مثل السياسيين المعارضين والصحفيين والمعارضين.

وفي حين أكدت جوجل أنه تم استغلال الثغرة الأمنية، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل محددة حول الهجمات. من المحتمل أن يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يقوم غالبية المستخدمين بتحديث متصفحاتهم بالإصلاح. وذلك لمنع الجهات الفاعلة في مجال التهديد من إنشاء برامج استغلال خاصة بها بناءً على المعلومات.

يمكن لمستخدمي Chrome تحديث متصفحاتهم من خلال قائمة Chrome أو عن طريق إعادة تشغيل أجهزتهم. سيتم أيضًا تثبيت التحديثات التلقائية دون تدخل المستخدم بعد إعادة التشغيل. ومن خلال تحديث متصفحاتهم على الفور، يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من الهجمات المحتملة قبل إصدار المزيد من التفاصيل الفنية.

في الختام، اتخذت Google إجراءات سريعة لمعالجة أحدث ثغرة أمنية في Chrome. ونحث المستخدمين على ترقية متصفحاتهم إلى الإصدار الأحدث للتخفيف من مخاطر الاستغلال. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم حماية أنظمتهم وبياناتهم من الهجمات المحتملة.

مصادر:

- استشارات جوجل الأمنية

– الهندسة والهندسة المعمارية لأمن Apple (SEAR)

– مختبر المواطن في مدرسة مونك بجامعة تورنتو