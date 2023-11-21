تقدم Google Fi Wireless خصمًا بقيمة 75 دولارًا على Pixel Watch 2 LTE للمشتركين الحاليين

تقدم Google Fi Wireless عرضًا خاصًا للجمعة السوداء لمشتركي MVNO الحاليين، حيث تقدم خصمًا بقيمة 75 دولارًا على Pixel Watch 2 LTE. للاستفادة من الخصم، يحتاج المستخدمون إلى استخدام الرمز الترويجي BLACKFRIDAY أثناء الخروج، مما يخفض السعر إلى 324.99 دولارًا. ومع ذلك، لم تحدد جوجل مدة هذه الصفقة، لذا ينصح العملاء المهتمين بإجراء عملية الشراء قريبًا.

وفي الوقت نفسه، يبيع متجر Google Store الأمريكي وتجار التجزئة الآخرون ساعة Pixel Watch الأصلية (Wi-Fi) بسعر 199.99 دولارًا، في حين يبلغ سعر طراز LTE 249.99 دولارًا بعد الحصول على خصم 80 دولارًا. يبقى أن نرى ما إذا كانت Google ستواصل بيع الجهاز السابق الذي يمكن ارتداؤه باعتباره الخيار الأقل تكلفة في التشكيلة.

بالإضافة إلى الخصم على Pixel Watch 2 LTE، تقدم Google Fi Wireless أيضًا خصمًا بقيمة 10 دولارات على مختلف نطاقات Pixel Watch مثل الأحزمة النشطة والقابلة للتمدد والجلد والأحزمة الجلدية ذات اللونين، بالإضافة إلى خصم 10 دولارات على كابل الشحن ، متوفر في متجر جوجل.

علاوة على ذلك، قدمت Google Fi العديد من عروض الجمعة السوداء الأخرى لعملائها. يتضمن ذلك: استرداد 699 دولارًا أمريكيًا على Pixel 8 بعد 24 رصيدًا شهريًا من الفاتورة عند الاشتراك في خطة Unlimited Plus حتى نهاية العام، وخصم 200 دولار أمريكي على جميع مشتريات Pixel 8 فورًا باستخدام الرمز الترويجي EXTRA200، وتوفير 300 دولار أمريكي على Pixel 8 مقابل العملاء الحاليين، واسترداد ما يصل إلى 550 دولارًا بعد 24 شهرًا على أحدث أجهزة Samsung Galaxy S23. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من مبلغ 600 دولار أمريكي على هاتف Motorola razr+ بعد 24 رصيدًا شهريًا من الفاتورة.

إذا كنت تفكر في شراء Pixel Watch 2 LTE أو عروض Google Fi Black Friday الأخرى، فتأكد من الاستفادة من هذه العروض محدودة المدة والاستمتاع بخصومات حصرية على أجهزتك المفضلة.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكنني استخدام الخصم البالغ 75 دولارًا على Pixel Watch 2 LTE إذا لم أكن مشتركًا حاليًا في Google Fi Wireless؟

لا، الخصم البالغ 75 دولارًا على Pixel Watch 2 LTE مُقدم خصيصًا لمشتركي MVNO الحاليين في Google Fi Wireless. إذا لم تكن مشتركًا حاليًا، فقد لا تكون مؤهلاً لهذه الصفقة المحددة.

2. ما هي مدة صلاحية عرض الجمعة السوداء لـ Pixel Watch 2 LTE؟

لم تقدم Google معلومات محددة بخصوص مدة صفقة الجمعة السوداء لـ Pixel Watch 2 LTE. يوصى بإجراء عملية الشراء في أقرب وقت ممكن لضمان عدم تفويت الخصم.

3. هل هناك أي خصومات أخرى متاحة على Google Fi بمناسبة الجمعة السوداء؟

نعم، بالإضافة إلى عرض Pixel Watch 2 LTE، تقدم Google Fi Wireless خصومات على أجهزة مختلفة، بما في ذلك أجهزة Pixel 8 وSamsung Galaxy S23. هناك أيضًا خصومات على أحزمة Pixel Watch وكابل الشحن.

4. هل يمكنني الجمع بين عروض Black Friday المتعددة على Google Fi Wireless؟

على الرغم من أن المجموعات المحددة قد تختلف، فمن المفترض أن تكون قادرًا على الاستفادة من عروض الجمعة السوداء المتعددة على Google Fi Wireless. على سبيل المثال، إذا كنت مشتركًا حاليًا، فيمكنك الاستفادة من الخصم على Pixel Watch 2 LTE بالإضافة إلى الخصومات على الأجهزة الأخرى مثل Pixel 8.

5. أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول Google Fi Wireless وعروض الجمعة السوداء الخاصة بها؟

يمكنك زيارة موقع Google Fi Wireless أو متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم للعثور على مزيد من المعلومات حول عروض الجمعة السوداء الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر مواقع ومنتديات أخبار التكنولوجيا أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول هذه العروض.