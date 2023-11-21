خطة جوجل الطموحة لدخول صناعة الألعاب

عندما يتعلق الأمر باقتحام صناعة الألعاب، كان لشركة Google أحلام كبيرة. وفي سعيها للحصول على موطئ قدم في مجال الألعاب، استكشف عملاق التكنولوجيا استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك التعاون مع Tencent للحصول على حصة كبيرة في مطور الألعاب الشهير Epic Games.

وبقيادة منصة بث الألعاب Stadia، هدفت Google إلى إحداث تغيير جذري في السوق وتعزيز وجودها من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمحتوى. في البداية، فكرت الشركة في صفقات رفيعة المستوى لـ Stadia، لكنها ركزت في النهاية على إنشاء علامات الطرف الأول الخاصة بها والتعاون مع ناشرين خارجيين.

في قضية قضائية حديثة بين Epic Games وGoogle، تم الكشف عن أن Phil Harrison، الرئيس السابق لـ Stadia، اقترح فكرة مثيرة للاهتمام. اقترح هاريسون أن تتعاون Google مع Tencent وتشتري جميع أسهم Epic Games بشكل جماعي. وكان من شأن مثل هذه الخطوة أن تمنح جوجل ميزة كبيرة من خلال الملكية المشتركة للعبة Fortnite، وهي اللعبة التي حققت إيرادات مذهلة بلغت 5.5 مليار دولار في عام 2018، مما عزز مكانتها كواحدة من أكبر الألعاب في ذلك الوقت.

وفي غياب صفقة ناجحة مع Tencent، استكشفت Google أيضًا إمكانية الاستحواذ على حصة 20% في Epic Games مقابل مبلغ مذهل قدره 2 مليار دولار. وعرضت وثائق المحكمة محادثات البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين لشركة جوجل، وسلطت الضوء على الأفكار والخطط الأولية لمنصة الألعاب.

كان يُنظر إلى الاستحواذ أو الاستثمار المحتمل في Epic Games على أنه خطوة إستراتيجية لتعظيم وصول Google عبر خدماتها المتنوعة. سلط فيل هاريسون الضوء على كيفية قيام لعبة Fortnite بتحفيز النمو لمنصة YouTube التابعة لشركة Google من خلال زيادة وقت مشاهدة اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الاستثمار جوجل في تحويل ملايين اللاعبين من Amazon Web Services إلى Google Cloud Platform وتأسيس موطئ قدم قوي في صناعة الألعاب.

على الرغم من أن خطط Google لدخول صناعة الألعاب من خلال Epic Games لم تؤت ثمارها، إلا أنها أظهرت تصميم الشركة على ترك بصمة في سوق شديدة التنافسية. اعتبارًا من الآن، تمتلك Tencent حصة 40% في Epic Games، بينما تمتلك شركة Sony Corp حصة 5%، وتقدر قيمة Epic Games بأكثر من 31 مليار دولار.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي ستاديا؟

Stadia عبارة عن منصة ألعاب سحابية تم تطويرها بواسطة Google. فهو يسمح للمستخدمين ببث ألعاب الفيديو على أجهزة مختلفة دون الحاجة إلى أجهزة ألعاب مخصصة.

2. ما هي الألعاب الملحمية؟

Epic Games هي شركة تطوير وناشر مشهورة لألعاب الفيديو، وتشتهر بإنشاء ألعاب مشهورة مثل Fortnite وGears of War وUnreal Tournament.

3. من هو تينسنت؟

Tencent هي شركة صينية متعددة الجنسيات متخصصة في مختلف الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإنترنت. إنها واحدة من أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم وتُعرف بأنها لاعب رئيسي في هذه الصناعة.

المصدر: The Verge