الرئيس التنفيذي لشركة Google ساندر بيتشاي يواجه شهادة المحكمة بشأن الممارسات التجارية لمتجر Google Play

مثل الرئيس التنفيذي لشركة Google، ساندر بيتشاي، أمام المحكمة الفيدرالية للمرة الثانية خلال أسبوعين للإدلاء بشهادته في محاكمة مستمرة لمكافحة الاحتكار. هذه المرة، دافع بيتشاي عن الممارسات التجارية لمتجر Google Play، المسؤول عن توزيع التطبيقات لبرامج Android.

تزعم شركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite، أن نظام معالجة الدفع الخاص بشركة Google، والذي يجمع عمولة تتراوح بين 15% إلى 30% من عمليات الشراء داخل التطبيق، يضر بشكل غير قانوني بالمستهلكين ومطوري البرامج. ويزعمون أن جوجل تستخدم موقعها المهيمن في السوق لخنق المنافسة من متاجر التطبيقات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتثبيط الابتكار. وهذا يعكس قضية مماثلة رفعتها Epic ضد شركة Apple.

وجاء مثول بيتشاي الأخير أمام المحكمة بعد أسابيع فقط من الإدلاء بشهادته في محاكمة منفصلة لمكافحة الاحتكار في واشنطن العاصمة، والتي ركزت على إساءة استخدام جوجل المزعومة للسلطة في محرك البحث الخاص بها. وعلى الرغم من اختلاف المواقع والقضايا المحددة، فإن كلتا التجربتين تسلطان الضوء على قوة جوجل الهائلة وعلاقتها بشركة أبل.

أحد الأجزاء الرئيسية من دفاع جوجل هو أن الشركة تواجه منافسة من هاتف آيفون التابع لشركة أبل ومتجر التطبيقات الخاص بها. ومع ذلك، خلال الشهادة، تم الكشف عن أن Google شاركت 36٪ من عائدات إعلاناتها من استعلامات بحث Safari مع Apple في عام 2021. وأدى هذا الكشف إلى تبادلات متوترة بين Pichai ومحامي Epic Games.

وبينما أقر بيتشاي بتقاسم الإيرادات، أكد أن جوجل وأندرويد يتنافسان بشدة مع أبل وآيفون، مؤكدا أن هذا التنافس يفيد المستهلكين من خلال تقديم المزيد من الخيارات وأسعار أقل.

تعتبر تجربة Epic Games مهمة لأنها، إذا نجحت، قد تضعف قدرة Google وApple على تحصيل العمولات على عمليات الشراء داخل التطبيق. ويأتي هذا بعد حكم سابق يقضي بأنه يجب على شركة Apple السماح للتطبيقات بتوفير روابط لخيارات الدفع الأخرى، مما قد يؤدي إلى تقويض العمولات التي تتلقاها الشركتان.

وخلال الشهادة، كشفت الأدلة عن مدى ربحية متجر Google Play لشركة Google، حيث حقق أرباحًا تشغيلية قدرها 4.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020. وأكد بيتشاي أن 97% من مطوري البرامج في متجر Play لا يدفعون أي رسوم، لأنهم إما لا يبيعون سلعًا رقمية أو لا يحققون إيرادات كافية لتحفيز العمولات.

تستمر التجربة في تسليط الضوء على الديناميكيات المعقدة بين عمالقة التكنولوجيا وتأثيرات ممارساتهم التجارية على المستهلكين والمطورين.

أسئلة وأجوبة

ما هو موضوع محاكمة مكافحة الاحتكار التي تشمل الرئيس التنفيذي لشركة Google ساندر بيتشاي؟

تتضمن محاكمة مكافحة الاحتكار ادعاءات ضد ممارسات Google التجارية في متجر Google Play، حيث تدعي Epic Games أن نظام معالجة الدفع يضر المستهلكين ومطوري البرامج من خلال رفع الأسعار وخنق المنافسة.

ما هي العلاقة بين هذه المحاكمة والمحاكمة السابقة ضد شركة أبل؟

وقد رفعت Epic Games سابقًا قضية مماثلة ضد شركة Apple، مدعية أن نظام الدفع في متجر التطبيقات الخاص بها كان أيضًا مانعًا للمنافسة. تسلط التجارب الضوء على هيمنة شركتي Google وApple وعلاقاتهما مع مطوري التطبيقات والمستهلكين.

ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه التجارب على عمولة Google وApple على عمليات الشراء داخل التطبيق؟

هناك احتمال أن تؤدي التجارب إلى تقويض قدرة الشركتين على تحصيل العمولات على عمليات الشراء داخل التطبيق. وكان حكم سابق ضد شركة أبل قد طلب بالفعل من الشركة السماح للتطبيقات بتوفير روابط لخيارات الدفع الأخرى، مما قد يضعف العمولات التي تجمعها كل من جوجل وآبل.

ما مدى ربحية متجر Google Play؟

وفقًا للأدلة المقدمة إلى المحكمة، حقق متجر Google Play أرباحًا تشغيلية قدرها 4.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن 97% من مطوري البرامج في متجر Play لا يدفعون أي رسوم على الإطلاق.

ما هو الدفاع الذي قدمه جوجل وبيتشاي؟

ويرى جوجل وبيتشاي أن الشركة تواجه منافسة من هاتف آيفون التابع لشركة أبل ومتجر التطبيقات الخاص بها، وأن هذه المنافسة تفيد المستهلكين من خلال تقديم المزيد من الخيارات وأسعار أقل. ويؤكدون أيضًا أن نظام العمولة في متجر Google Play لا يتم فرضه على غالبية مطوري البرامج.