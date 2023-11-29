يقدم Google Drive ميزة المسح عبر الأنظمة الأساسية لمستخدمي iOS وAndroid

أعلن Google Drive عن ميزة مسح جديدة تمكن مستخدمي iOS من مسح المستندات ضوئيًا واستيرادها بسرعة إلى مكتباتهم. على الرغم من أن الميزة كانت متاحة على نظام Android لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن مستخدمي iPhone وiPad لم يتمكنوا في السابق من الاستفادة من هذا الخيار. وفي الوقت نفسه، قامت جوجل أيضًا بترقية الماسح الضوئي في تطبيق Drive الخاص بنظام Android.

إحدى الإضافات البارزة لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة هي ميزة اقتراح العنوان. تستخدم هذه الميزة تقنية التعرف على النص لإنشاء عناوين المستندات تلقائيًا بناءً على المحتوى الذي تكتشفه في المسح الضوئي. سبق أن قدمت Google هذه الميزة إلى إصدار Android من Drive في وقت سابق من هذا العام.

بالتوازي مع ذلك، عززت Google عملية مسح المستندات ضوئيًا على أجهزة Android من خلال تقديم وظائف مماثلة. يمكن للمستخدمين الآن اختيار التقاط المستندات تلقائيًا عندما تكون في الإطار. تم رصد هذا التحسن الملحوظ مؤخرًا بواسطة 9to5Google أثناء طرح واجهة Android الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن معظم موفري خدمات التخزين السحابي الرئيسيين يقدمون الآن ميزات المسح الضوئي الأصلية، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط المستندات بسرعة باستخدام كاميرا هواتفهم. تعد Microsoft Lens، التي تم إطلاقها في الأصل باسم Office Lens في عام 2015، والماسح الضوئي المدمج من Apple في تطبيق Notes منذ عام 2017، من الأمثلة البارزة على هذه الحلول.

يتم حاليًا طرح ميزات المسح الجديدة لأجهزة iOS، وهي متاحة بالفعل على نظام Android. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الماسح الضوئي الخاص بـ Google في تطبيق Drive على نظامي التشغيل iOS وAndroid من خلال تحديد موقع رمز الكاميرا في أسفل اليمين أو من خلال النقر على أيقونة "+" واختيار "Scan".

الأسئلة المتكررة

1. هل يمكنني مسح المستندات ضوئيًا باستخدام Google Drive على نظام التشغيل iOS؟

نعم، يوفر Google Drive الآن ميزة المسح الضوئي لمستخدمي iOS والتي تمكنهم من مسح المستندات ضوئيًا واستيرادها بسرعة إلى مكتباتهم.

2. ما هي ميزة اقتراح العنوان في Google Drive؟

تستخدم ميزة اقتراح العنوان في Google Drive تقنية التعرف على النص لإنشاء عناوين المستندات تلقائيًا بناءً على المحتوى الذي تتعرف عليه في الفحص.

3. هل هناك ميزات مماثلة متاحة لمستخدمي Android؟

نعم، إلى جانب تقديم ميزات المسح الضوئي لنظام التشغيل iOS، قامت Google بتحسين مسح المستندات ضوئيًا على نظام Android. أصبح لدى المستخدمين الآن خيار التقاط المستندات تلقائيًا عندما تكون في الإطار.

4. ما هي بعض موفري التخزين السحابي الآخرين الذين يقدمون ميزات المسح؟

يعد Microsoft Lens (المعروف سابقًا باسم Office Lens) والماسح الضوئي المدمج في تطبيق Apple Notes مثالين على ميزات المسح التي يوفرها موفرو التخزين السحابي الرئيسيون.