خرائط جوجل تتعرض للنيران بسبب الطرق الصحراوية الخطرة

خضعت خرائط جوجل للتدقيق بعد توجيه السائقين إلى طرق تحويلية خطيرة عبر الطرق الصحراوية النائية، مما تركهم عالقين وتسبب في حالة من الجمود. وقع الحادث في 19 نوفمبر عندما أدت عاصفة ترابية إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع رقم 15 بين لوس أنجلوس ولاس فيغاس. بحثًا عن طريق بديل، اعتمد السائقون على خرائط جوجل، ليتم توجيههم إلى مسارات غير معبدة غادرة في صحراء نيفادا.

وكانت شيلبي إيسلر وعائلتها، الذين كانوا عائدين من سباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس، من بين المتضررين. قرروا اتباع المسار الموصى به لتجنب العاصفة الترابية وربما توفير الوقت. لم يعلموا أنه سينتهي بهم الأمر بالتنقل عبر الجبال لساعات قبل أن يجدوا أنفسهم عالقين بالقرب من كينغستون بيك على طريق ترابي. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة، حيث سلك مئات السائقين الآخرين الذين تقطعت بهم السبل نفس الطريق الخاطئ.

وتصاعد الوضع عندما تم توجيه أولئك الذين يسافرون في الاتجاه المعاكس، بما في ذلك جيليان وديفيد ستريل، إلى الطرق الريفية النائية. مع استمرار زيادة الوقت المقدر لوصولهم، شك ديفيد وتفحص خرائط جوجل الخاصة بزوجته، ليجد أنها تقترح طريقًا مختلفًا تمامًا. وباختيارهم البقاء على الطريق السريع الرئيسي، تجنبوا الفوضى الناجمة عن الانعطاف غير الحكيم.

تسلط هذه الحالات الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالاعتماد فقط على تطبيقات الملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). في حين أن التكنولوجيا توفر الراحة والكفاءة، فمن الضروري توخي الحذر والحس السليم. في الظروف غير المتوقعة أو المناطق غير المألوفة، من المستحسن أن يكون لديك خريطة فعلية في متناول اليد كنسخة احتياطية.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت جوجل اعتذارًا وأكدت أنها لن تقوم بعد الآن بتوجيه السائقين عبر تلك الطرق الخطرة. ورددت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا هذا الشعور، مؤكدة على أهمية الالتزام بالطرق الأساسية المعروفة لضمان السلامة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا حدث لبعض السائقين الذين اعتمدوا على خرائط جوجل أثناء العاصفة الترابية؟

ج: تم توجيه السائقين إلى طرق صحراوية خطيرة مما أدى إلى تقطع السبل بهم والتسبب في اختناق مروري.

س: لماذا اتخذ السائقون التحويلات؟

ج: تم إغلاق الطريق السريع رقم 15 جزئيًا بسبب عاصفة ترابية، مما دفع السائقين إلى البحث عن طرق بديلة.

س: ما النصيحة التي قدمتها دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا؟

ج: نصحت السلطات السائقين بالالتزام بالطرق الأساسية المألوفة وتجنب اتباع تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل أعمى.

س: كيف استجابت جوجل للحادث؟

ج: أصدرت Google اعتذارًا وأكدت أنها لن تقوم بعد الآن بتوجيه السائقين عبر تلك الطرق المحفوفة بالمخاطر.