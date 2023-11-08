فتح iMessage: معركة التوافق

تحث شركة جوجل وشركات الاتصالات الكبرى في أوروبا المفوضية الأوروبية على تصنيف iMessage كخدمة "أساسية"، وهي خطوة تتطلب من شركة Apple جعل تطبيق الدردشة متوافقًا تمامًا مع المنافسين مثل WhatsApp. حاليًا، iMessage حصري لمستخدمي Apple، مما يخلق شعورًا بالولاء بين مالكي iPhone. ومع ذلك، إذا تم تعيينها كخدمة أساسية، فسيتعين على iMessage الاتصال بسلاسة مع المنصات المنافسة، مما يفتح الاتصال بين الأجهزة المختلفة.

كانت المعركة حول حصرية iMessage مستمرة، حيث يأمل المنافسون في زيادة تبديل الأجهزة بين المستهلكين. وتهدف هذه الدفعة الأخيرة من جانب جوجل، وفودافون، وديوتش تيليكوم، وتليفونيكا، وأورانج إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد المستهلكين والشركات الأوروبية بالمزيد من خيارات الاتصال.

وتقوم المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن التحقيق فيما إذا كان ينبغي لـ iMessage بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية الجديد، بتقييم تأثير الخدمة. بينما تجادل شركة Apple بأن iMessage لا ينبغي أن يخضع للوائح، مشيرة إلى أن المستخدمين لا يدفعون مباشرة مقابل استخدامه وأن أجهزتها يمكن أن تعمل بدون تطبيق المراسلة، يعتقد المنظمون أنه عنصر أساسي في النظام البيئي لشركة Apple ويساهم بشكل غير مباشر في إيرادات الشركة. .

ومع استمرار التحقيق، تؤكد شركات الاتصالات وجوجل على "الطبيعة الأساسية" لتطبيق iMessage باعتباره بوابة بين المستخدمين من رجال الأعمال وعملائهم، وتدعو إلى تعيين شركة أبل كحارس للبوابة. ويجادلون بأن الشركات ستستفيد من ميزات إمكانية الوصول والمراسلة المحسنة، حيث أن إمكانات المراسلة المعززة الحالية متاحة فقط بين مستخدمي Apple.

تثير المعركة حول توافق iMessage أسئلة مهمة حول المنافسة العادلة في السوق الرقمية. في حين أن حصرية iMessage ساهمت في نجاح Apple، فإن فتح تطبيق الدردشة على المنصات المنافسة يمكن أن يعزز خيارات الاتصال ويحفز الابتكار في مجال المراسلة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو iMessage؟

ج: iMessage هو تطبيق دردشة حصري لمستخدمي Apple يسمح لهم بالتواصل مع بعضهم البعض باستخدام نصوص "الفقاعة الزرقاء".

س: لماذا تطالب Google ومشغلو الاتصالات بتخصيص iMessage كخدمة أساسية؟

ج: يعتقدون أن iMessage يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع الأنظمة الأساسية المنافسة لتوفير المزيد من خيارات الاتصال للمستهلكين والشركات.

سؤال: ما الذي تحقق فيه المفوضية الأوروبية؟

ج: تقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق فيما إذا كان يجب أن يخضع تطبيق iMessage لقانون الأسواق الرقمية الجديد ويطلب منه الاتصال بسلاسة مع المنافسين.

س: لماذا تعتبر خصوصية iMessage مثيرة للجدل؟

ج: يقول المنافسون إن حصرية iMessage لأجهزة Apple تؤدي إلى خنق المنافسة وتبديل الأجهزة بين المستهلكين.

س: ما هو تأثير التوافق مع المنصات المنافسة؟

ج: إن جعل iMessage متوافقًا مع المنافسين من شأنه أن يعزز خيارات الاتصال ويحتمل أن يؤدي إلى الابتكار في مجال المراسلة.