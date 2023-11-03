يتحول Google AdSense إلى الدفع للناشرين مقابل كل مرة ظهور، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في نماذج إيرادات الإعلانات

أعلن Google AdSense عن تحول رائد في نموذج الإيرادات الخاص به والذي تم إعداده لتغيير الطريقة التي يحقق بها الناشرون الدخل من المحتوى الخاص بهم عبر الإنترنت. في خطوة جريئة، ستنتقل Google بعيدًا عن نموذج الدفع لكل نقرة وستعتمد بدلاً من ذلك نظام الدفع لكل ظهور. وهذا يعني أنه سيتم تعويض الناشرين في كل مرة يتم فيها عرض إعلان، بغض النظر عما إذا تم النقر عليه أم لا.

ومن خلال هذا التغيير المهم، تهدف Google إلى توفير طريقة أكثر إنصافًا وقابلية للتنبؤ لتعويض الناشرين مقابل المساحة الإعلانية الخاصة بهم. ومن خلال الانتقال إلى نموذج لكل مرة ظهور، تعترف Google بالقيمة التي تجلبها الإعلانات، حتى لو لم يتم التفاعل معها بشكل مباشر. يقدم هذا التحول في المنظور نهجًا جديدًا لتحقيق الدخل من الإعلانات، مما يمكّن الناشرين من تحقيق الإيرادات استنادًا إلى مدى رؤية المحتوى الخاص بهم ومدى وصوله.

يمكن للناشرين الآن توقع مصدر دخل أكثر استقرارًا وثباتًا، حيث يساهم كل ظهور للإعلان في أرباحهم. يحفز نموذج الإيرادات الجديد هذا الناشرين على التركيز على تحسين المحتوى الخاص بهم من أجل المشاركة والرؤية، بدلاً من الاعتماد فقط على النقرات. من خلال التخلص من الطبيعة المعتمدة على النقرات لدفعات الإعلانات، يشجع Google AdSense الناشرين على إعطاء الأولوية لإنشاء محتوى جذاب وعالي الجودة يجذب جمهورًا أوسع ويزيد من مرات ظهور الإعلان.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو جوجل ادسنس؟

ج: Google AdSense هو برنامج إعلاني تم تطويره بواسطة Google ويسمح لناشري مواقع الويب بعرض إعلانات مستهدفة على مواقعهم على الويب، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات بناءً على تفاعلات المستخدم.

س: ما هو نموذج الدفع لكل نقرة؟

ج: نموذج الدفع بالنقرة هو نموذج إعلاني يدفع فيه المعلنون للناشرين بناءً على عدد المرات التي ينقر فيها المستخدمون على الإعلان.

مصادر:

– جوجل أدسنس: [نطاق عنوان URL](https://www.google.com/adsense)

- إلهام المقالة: [نطاق عنوان URL](https://www.example.com/original-article)