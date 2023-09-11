جولدمان ساكس: عدم اليقين الاقتصادي قد يؤثر على الأسهم الأمريكية حتى عام 2023

يحذر بنك جولدمان ساكس من أن عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية قد يستمر في الضغط على الأسهم الأمريكية طوال عام 2023. وينصح البنك الاستثماري المستثمرين بالتركيز على الأسهم التي تعيد الأموال النقدية إلى المساهمين. ويوضح ديفيد كوستين، رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في جولدمان ساكس، أن تدفق بيانات النمو الاقتصادي والتضخم يمكن أن يخلق تقلبات في سوق الأسهم في الأشهر المقبلة.

وتتوقع الشركة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بعوامل مثل استئناف دفعات القروض الطلابية وتأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري على سوق الإسكان. ويتوقع جولدمان انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.3% في الربع الرابع من 3.1% في الربع الثالث. وفيما يتعلق بالتضخم، يشير البنك إلى أنه بعد عدة أشهر من التخفيف، قد يتسارع التضخم مرة أخرى. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 0.4% في يناير 2024 من 0.2% في يوليو.

وينبع حذر بنك جولدمان ساكس من الانخفاض المحتمل في ثقة المستثمرين في سيناريو الهبوط الناعم، مما قد يؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار الأسهم. واستجابة لهذه الشكوك، يوصي البنك الاستثماري بالتركيز على أسهم الشركات التي لديها برامج أرباح وإعادة شراء بدلا من تلك التي تستثمر في النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير.

ويشير جولدمان إلى أن إجمالي سلة العائدات النقدية للشركة، والتي تتضمن 50 سهمًا ذات أعلى عائد متواصل لمدة 12 شهرًا من عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح، قد تفوقت على نفقاتها الرأسمالية وسلة البحث والتطوير بنسبة 4 نقاط مئوية منذ بداية عام 2022. في إجمالي سلة العائدات النقدية تشمل Tapestry وMGM Resorts وLowe's.

وعلى الرغم من التقلبات المتوقعة في البيانات الاقتصادية، يرى جولدمان ساكس أن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة منخفضة للغاية. وخفضت الشركة احتمالات الركود إلى 15٪ فقط، مشيرة إلى احتمال ألا يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر وربما لا يفعل ذلك على الإطلاق.

ويصل هدف جولدمان ساكس لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نهاية العام إلى 4,500 نقطة، أي أعلى بنسبة 1% فقط من إغلاق يوم الجمعة. وهذا التوقع أعلى من متوسط ​​التوقعات البالغ 4,372 من بين أفضل 15 استراتيجيًا في وول ستريت.

المصدر: نبك

التعاريف:

الأسهم: تُعرف الأسهم أيضًا باسم الأسهم، وتمثل حصص الملكية في الشركة.

الزيادة في الناتج المحلي: يشير نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الزيادة في القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال فترة محددة.

التضخم: يشير التضخم إلى الزيادة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة محددة، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود.

مؤشر أسعار المستهلك: يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) متوسط ​​التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات.

توزيعات ارباح: توزيعات الأرباح هي توزيع الأرباح التي حققتها الشركة على مساهميها.

اعادة شراء: تتم عملية إعادة الشراء، أو إعادة شراء الأسهم، عندما تقوم الشركة بشراء أسهمها الخاصة من السوق المفتوحة، مما يقلل من عدد الأسهم القائمة.

النفقات الرأسمالية: النفقات الرأسمالية، التي يشار إليها غالبا باسم النفقات الرأسمالية، هي الأموال التي تنفقها الشركة للحصول على الأصول المادية أو تطويرها مثل الممتلكات والمنشآت والمعدات.

البحث والتطوير: يشير البحث والتطوير (R&D) إلى الأنشطة التي تقوم بها الشركة لابتكار وتحسين وتطوير منتجات أو تقنيات أو عمليات جديدة.

المصادر: سي إن بي سي