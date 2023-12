تحتفل جوائز جولدن جلوب لعام 2024 بمجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية

في عام مليء بالسينما الديناميكية والرائدة، تم الإعلان عن الترشيحات لجوائز جولدن جلوب لعام 2024. ويتصدر فيلم "باربي" الظاهرة النسوية التي أخرجتها جريتا جيرويج، القائمة بعشرة ترشيحات. لقد نجح هذا الفيلم في إحداث تأثير كبير من خلال إعادة تصور الدمية المحبوبة بطريقة حديثة وتمكينية. ويأتي بعد ذلك مباشرة فيلم "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان، وهو استكشاف مثير للتفكير حول دور جيه روبرت أوبنهايمر في تطوير القنبلة الذرية، والذي حصل على ثمانية ترشيحات.

على عكس عروض الجوائز الأخرى، تعترف جوائز غلوب بالإنجازات في كل من السينما والتلفزيون، مع فئات منفصلة للكوميديا ​​والمسرحيات الموسيقية والدراما. وفي فئة أفضل دراما، سيتنافس «أوبنهايمر» مع أفلام قوية أخرى مثل «Killers of the Flower Moon»، و«Maestro»، و«Anatomy of a Fall»، و«The Zone of Interest»، و«Past Lives». في المقابل، تتنافس «باربي» على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، مع «إير»، و«أميركان فيكشن»، و«أشياء سيئة»، و«ماي ديسمبر»، و«ذا هولدوفرز».

وفي فئات التلفزيون، برز مسلسل Succession الذي تعرضه قناة HBO في المركز الأول بحصوله على تسعة ترشيحات لموسمه الأخير. وجاء في المركز الثاني فيلم "The Bear" من إنتاج FX، و"Only Murders in the Building" من إنتاج Hulu، حيث حصل كل منهما على خمس إيماءات. وسيتضمن سباق أفضل دراما تلفزيونية عروضًا مثل "1923"، و"The Crown"، و"The Diplomat"، و"The Last of Us"، و"The Morning Show". وفي الوقت نفسه، يتنافس فيلمي The Bear وOnly Murders in the Building على جائزة أفضل فيلم كوميدي إلى جانب أفلام Abbott Elementary وBarry وJury Duty وTed Lasso.

وهيمنت شركة Netflix على الترشيحات من حيث شركات الإعلام، حيث حصلت على 28 ترشيحًا مذهلًا لمسلسلاتها وأفلامها. وجاءت شركة Warner Bros. Discovery في المركز الثاني بفارق كبير مع 27 ترشيحًا، وذلك بفضل أعمال مشهورة مثل "Barbie" و"Succession" و"Barry".

ومع ذلك، لم تكن جميع المشاريع التي نالت استحسانا كبيرا قد حققت النجاح. وكان فيلم "Origin" للمخرجة Ava DuVernay وفيلم "Ferrari" للمخرج Michael Mann غائبين بشكل ملحوظ عن الترشيحات، على الرغم من حصوله على تقييمات رائعة. بالإضافة إلى ذلك، فشل فيلم "The Color Purple" في الحصول على ترشيح لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وعاد فيلم "Frasier" إلى المنزل خالي الوفاض.

وسيقدم معرض هذا العام العديد من التغييرات، بما في ذلك توسيع كل فئة لتشمل ستة مرشحين بدلاً من الخمسة المعتادين. قدمت The Globes أيضًا جائزتين جديدتين للاحتفال بإنجازات شباك التذاكر والعروض الكوميدية. وهذا يعني أن أفلامًا مثل "Taylor Swift: The Eras Tour"، و"John Wick: Chapter 4"، و"Guardians of the Galaxy Vol". 3" لنجاحها التجاري، في حين سيحصل الممثلون الكوميديون مثل تريفور نواه، وإيمي شومر، وريكي جيرفيه على جوائز تقديرًا لأدائهم.

سيقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024 في 7 يناير وسيتم بثه مباشرة على شبكة سي بي إس، الشبكة الجديدة لحفل توزيع الجوائز. يمكن للمشاهدين أيضًا بث الحفل على Paramount+ وتطبيق CBS.

في الوقت الذي تسعى فيه جوائز جلوب إلى إعادة اختراع نفسها واستعادة سمعتها كحفل توزيع جوائز مرموق وممتع في نفس الوقت، فإن بث هذا العام ليس لديه مضيف مؤكد حتى الآن. مع إضافة المضيفين السابقين مثل جيرود كارمايكل لذوقهم الكوميدي الخاص إلى الحفل، فإن الترقب مرتفع بالنسبة للشخصية الذكية والجذابة التي ستعتلي المسرح هذا العام.

من المؤكد أن القائمة الكاملة للمرشحين ستثير إعجاب عشاق السينما والتلفزيون، حيث تعرض مجموعة متنوعة من المواهب والقصص التي كان لها تأثير كبير في الصناعة. ستكون جوائز جولدن جلوب لعام 2024 بلا شك بمثابة احتفال بالإبداع والابتكار الذي نراه في كل من المنصات التقليدية ومنصات البث المباشر.