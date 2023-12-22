تنبيه جديد للعبة: Caveblazers متاحة مجانًا على GOG

لقد وصلت لعبة جديدة على GOG ومن المؤكد أنها ستسعد اللاعبين. ومع ذلك، كالعادة، سيتعين عليك التصرف بسرعة للحصول على هذا العنوان الفريد.

الآن، يجب أن تكون على دراية بمتجر GOG، متجر CD Projekt Red (Cyberpunk 2077). انها تبرز لسببين. أولاً، سياستها المتمثلة في تقديم ألعاب خالية من إدارة الحقوق الرقمية للشراء، والتي غالبًا ما يُنظر إليها بشكل سلبي بسبب مشكلات الأداء المحتملة. عامل الجذب الثاني في Good Old Games هو الألعاب المجانية المقدمة للاعبين، على غرار متجر Epic Games Store. التالي موجود بالفعل هنا!

اللعبة المجانية الجديدة على GOG بتاريخ 22 ديسمبر 2023

هذه ليست حقًا هدية مبكرة لعيد الميلاد، كما هو الحال في GOG، فهي عيد الميلاد كل أسبوع. لكن اللعبة المجانية الجديدة لهذا الأسبوع متاحة الآن على الإنترنت. إنها لعبة منصات روجلايك فنية بالبكسل تسمى "وحشية ولا ترحم"، وتتميز بآليات الموت الدائم. تجري أحداث Caveblazers من Deadpan Games (Wildfrost) في عالم خيالي داخل كهف مليء بالعفاريت والعفاريت والأسلحة والعناصر والجرعات السحرية، بينما تغامر باستكشاف أعماق الكهف والحصول في النهاية على قوة "لا يمكن تصورها".

إنها ليست مجرد لعبة روجلايك. تتضمن لعبة Caveblazers، المتوفرة الآن مجانًا على GOG، عناصر RPG، مثل إدارة المخزون. تنتظرك مناطق متعددة، تبلغ كل منها ذروتها في معركة زعيم فريدة من نوعها أكثر تحديًا من الأعداء المعتادين الذين تواجههم طوال اللعبة. بالنسبة للاعبين الأكثر شجاعة الذين يبحثون عن تحدي إضافي، يتم تقديم مكافآت خاصة لإكمال التحديات بنجاح.

تلقت اللعبة ردود فعل إيجابية للغاية على Steam، حيث كانت 87% من أكثر من 3,000 مراجعة إيجابية. يقدّر اللاعبون فن البكسل الناجح واللعب سريع الخطى والمستويات التي تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية. سيكون Caveblazers متاحًا مجانًا على GOG في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2023 حتى الساعة 3:00 مساءً.

إذًا، كيف يمكنك الحصول على هذه اللعبة الجديدة مجانًا؟ ما عليك سوى زيارة صفحة Caveblazers على GOG أو الصفحة الرئيسية. اضغط على "المطالبة بالهدية" و"نعم، احصل على اللعبة". سيطالبك موقع الويب بعد ذلك بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك للاتصال بحسابك. إذا كان لديك حساب بالفعل، فستتم إضافة اللعبة تلقائيًا إلى مكتبتك. إذا لم يكن لديك حساب، فلا تتردد في إنشاء واحد. حتى لو لم تكن لعبة Caveblazers هي ما تفضله، فهناك دائمًا الكثير من الألعاب المجانية المتاحة على GOG والتي من المؤكد أنها تناسب ذوقك.