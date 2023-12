استمتع بمغامرات مثيرة مع أحدث ألعاب GOG المجانية

By

هل تبحث عن بعض الألعاب المثيرة للعبها دون إنفاق سنت واحد؟ لا مزيد من البحث، حيث أن منصة GOG توفر لك ألعابًا مجانية متاحة لتستمتع بها.

يقدم متجر GOG، المتجر المملوك لشركة CD Projekt، مرة أخرى هدية رائعة لمستخدميه: لعبة مجانية. وهذا العرض مغري بشكل خاص، خاصة خلال موسم العطلات. ومع ذلك، سيتعين عليك التصرف بسرعة، لأن الوقت محدود.

إذا لم تكن قد استكشفت منصة GOG بعد، فهذا هو الوقت المثالي للقيام بذلك. ليس كل يوم يمكنك الحصول على الألعاب دون إنفاق أي أموال. لا، هذه ليست مجرد عناوين منخفضة القيمة. في الماضي، قدمت GOG ألعابًا مثل Styx: Shards of Darkness، والتي توضح بوضوح مدى عروضهم. إذن، من الموجود على القائمة اليوم؟

نقدم لكم Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager، التي تم إصدارها في عام 2021. تقدم هذه اللعبة، التي طورها Goblinz Studio، مغامرة فريدة من نوعها. على عكس ألعاب الزحف إلى الزنزانات التقليدية، لن تلعب كمجموعة من الأبطال الذين يهاجمون الزنزانة. بدلا من ذلك، سوف تتولى دور سيد الزنزانة. تجمع طريقة اللعب بين عناصر لعبة roguelite وإدارة الزنزانات، مع مراحل استراتيجية متعمقة.

في هذه اللعبة، سيكون من دواعي سروري مشاهدة الأبطال وهم يقابلون زوالهم! Legend of Keepers هي في الأساس لعبة زحف مقلوب للزنزانة، حيث يغامر الأبطال بالدخول إلى زنزانتك وإطلاق أفخاخك. عندما تواجه مجموعة من المغامرين وحوشك، يبدأ القتال القائم على الأدوار.

إذا أثار هذا فضولك، فلا تضيع أي وقت. اللعبة متاحة مجانًا على GOG حتى 5 يناير 2024. ومع ذلك، يوجد مؤقت للعد التنازلي معروض على صفحة اللعبة المخصصة، مما يشير إلى أن لديك ما يقرب من 54 ساعة متبقية للمطالبة بنسختك المجانية. لذلك، من الأفضل التصرف بسرعة.

بالإضافة إلى Legend of Keepers، أضافت GOG مؤخرًا لعبة أخرى تحظى بتقدير كبير إلى مجموعتها من الألعاب المجانية. Devil's Kiss، وهي مقدمة للعبة Lair of the Clockwork God، هي رواية مرئية يجسد فيها اللاعبون شخصيتي Dan وBen، وهما طالبان يتنقلان خلال عام دراسي مليء بالشياطين والمؤامرات. تلقت اللعبة تقييمات إيجابية على منصات مثل Steam، وذلك بفضل مزيجها الذكي من آليات التوجيه والنقر والفكاهة والألغاز.

اكتشف المقدمة المثيرة للرواية المرئية "Lair of the Clockwork God" مع Devil's Kiss. انضم إلى البطلين، دان وبن، بينما يتنقلان في أول يوم دراسي مليء بالتحديات، مليء بالمغازلة والشياطين والمؤامرات الواسعة والمعلومات الشخصية المساومة.

سواء اخترت الشروع في مهنة مدير الزنزانات أو الخوض في رواية بصرية مثيرة، فإن GOG لديها مجموعة مختارة من الألعاب المجانية لإبقائك مستمتعًا. لا تفوت هذه المغامرات المثيرة!