جودزيلا ناقص واحد: درس لهوليوود في نجاح أفلام الحركة

في تحول مفاجئ للأحداث، اقتحم فيلم الوحش الياباني الصنع "Godzilla Minus One" شباك التذاكر في الولايات المتحدة، وأثبت نجاحه النقدي والتجاري. تم إنتاجه بميزانية متواضعة تبلغ 15 مليون دولار، ولاقى أسلوب الفيلم الذي يعتمد على العودة إلى الأساسيات والتركيز على تطوير الشخصية صدى لدى الجماهير، على النقيض من امتيازات الأبطال الخارقين المتضخمة التي كانت تعاني في السنوات الأخيرة.

تم افتتاح فيلم "Godzilla Minus One" من إخراج المخرج الياباني المخضرم تاكاشي يامازاكي، على نطاق واسع في الولايات المتحدة وحقق إيرادات مذهلة بلغت 11 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. في حين أن هذا قد لا يبدو وكأنه شخصية رائجة، إلا أن حقيقة أنه فيلم مترجم تجعل نجاحه جديرًا بالملاحظة. لقد ضاعف الفيلم بالفعل ميزانيته بأكثر من الضعف بإجمالي عالمي قدره 23 مليون دولار في اليابان وحدها. إصداره في المملكة المتحدة وأيرلندا لم يأت بعد.

ما يميز Godzilla Minus One عن أفلام الوحوش الأخرى هو قدرته على تحقيق توازن مثالي بين الحركة وتطوير الشخصية. أشاد كل من النقاد والجمهور بالفيلم، حيث حصلوا على تقييم 96% و98% على التوالي على موقع Rotten Tomatoes. تصفها صحيفة ديلي بيست بأنها "كل ما يريده المعجبون تقريبًا"، مما يسلط الضوء على قدرتها على معالجة المخاوف البشرية والعملاقة.

يتتبع الفيلم قصة كويتشي شيكيشيما، الطيار الانتحاري الذي يرفض الانتحار خلال الحرب العالمية الثانية وبدلاً من ذلك يهبط بطائرته على جزيرة حيث يتم إصلاح الطائرات. عندما يهاجم جودزيلا الجزيرة، يجد كويتشي نفسه متجمدًا من الخوف، مما يؤدي إلى وفاة الجميع تقريبًا. مع مرور السنوات وعودة غودزيلا إلى الظهور لإحداث الفوضى في البر الرئيسي لليابان، يحمل كويتشي عبء الذنب ويجب عليه مواجهة عيوبه.

ما يمكن أن تتعلمه هوليود من نجاح فيلم Godzilla Minus One هو أن المشاهدين يتوقون إلى الترفيه بدلاً من الروايات المعقدة. تعمد مخرج الفيلم، يامازاكي، تبسيط الحبكة، مع التركيز على الرحلة العاطفية للشخصية الرئيسية بدلاً من معارك الوحوش المبهرجة. وقد لاقى هذا النهج صدى لدى الجماهير التي سئمت من الوقائع المنظورة المعقدة ويفضلون تجربة مشاهدة أكثر وضوحًا وغامرة.

وبينما تكافح هوليوود لتكرار نجاح امتيازات مثل Marvel وDC، فمن الضروري أن يفهم صانعو الأفلام أن الجماهير تريد الترفيه، وليس الإرهاق. يعد نجاح فيلم "Godzilla Minus One" بمثابة تذكير بأن الميزانيات الكبيرة وتسلسلات الأحداث المفرطة لا تضمن النجاح. ومن خلال العودة إلى أساسيات رواية القصص وتطوير الشخصية، تحظى هوليوود بفرصة جذب الجماهير مرة أخرى.