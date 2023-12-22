تقدم Srixon تصميمًا ثوريًا لكرة الجولف لعام 2024

كشفت Srixon، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة الجولف، عن أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا كرات الجولف مع تقديم كرة Srixon AD333 الرائدة لعام 2024. وتعد كرة الجولف من الجيل الحادي عشر هذه بتقديم أداء استثنائي والارتقاء بلعبة لاعبي الجولف في جميع أنحاء العالم.

مع التركيز على تعزيز التحكم والمسافة، يتضمن AD333 الجديد كليًا تقنيات مستوحاة من الجولات والتي تم إعدادها لإحداث ثورة في اللعبة. لقد عززت Srixon التصميم عالي الأداء للكرة، مما أدى إلى مكاسب غير مسبوقة في المسافة وشعور لا مثيل له في كل رمية.

يتميز AD333 بمعدل ضغط أقل وغطاء أكثر نعومة مقارنة بسابقه، مما يسمح بزيادة أداء الدوران وتحكم أكبر. سيجد لاعبو الجولف الذين يبحثون عن المزيد من التحكم أن AD333 هو الرفيق المثالي، حيث يقدم التعليقات التي يرغبون فيها للحصول على الأداء الأمثل، إلى جانب التسامح المعزز والتحكم في اللقطات القريبة.

علاوة على ذلك، أعطت Srixon الأولوية للاستدامة في إنتاج AD333 الجديد. لقد تم تقليل استخدام البلاستيك بشكل كبير في جميع العبوات، بما يتماشى مع التزام العلامة التجارية بالممارسات الصديقة للبيئة. ومن الجدير بالذكر أن كلا مصنعي كرات الجولف التابعين لسريكسون يعملان بدون انبعاثات كربونية، مما يعزز التزام الشركة بالمسؤولية البيئية.

يتميز AD333 بالعديد من التقنيات المشتركة مع سلسلة Z-STAR المرموقة من Srixon، مما يدل على قيمته الاستثنائية وأدائه القوي. تصميم الأيونومر المكون من قطعتين يقلل من الدوران غير المرغوب فيه عن التيشيرت، مما يؤدي إلى طيران أكثر استقامة وأطول للكرة. يتيح التخفيض اللطيف في الضغط من 72 إلى 70 تشوهًا أكبر عند الاصطدام، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن غطاء الأيونومر الأكثر ليونة في AD333 اتصالًا ممتدًا بالأخدود، مما يعزز التحكم الأفضل والمزيد من الدوران عند لقطات الاقتراب. يضيف FastLayer Core، بتركيبته المعاد صياغتها، سرعة الكرة دون المساس بالإحساس، مما يجعلها مثالية للاعبين ذوي سرعات التأرجح المعتدلة. يكمل هذا القلب نمط الدمل ذو 338 سرعة، والذي يعزز مكاسب المسافة ويسهل طيران الكرة المخترق في جميع ظروف اللعب.

علاوة على ذلك، فإن طلاء Spin Skin الخاص بـ AD333 يولد دورانًا جانبيًا أخضرًا استثنائيًا، مما يتيح للاعبي الجولف ممارسة التحكم الدقيق وتحقيق قوة إيقاف دقيقة في كل طلقة.

يمكن لعشاق الجولف التطلع إلى تجربة التصميم الثوري لجهاز AD333 الجديد عندما يصبح متاحًا في 20 يناير 2024. مع سعر التجزئة الذي يبلغ 28 جنيهًا إسترلينيًا أو 30 يورو لكل دستة، يوفر كل من خياري الألوان Pure White وTour Yellow للاعبي الجولف فرصة الفوز مزيج من الأسلوب والأداء. استعد للارتقاء بمستوى لعبتك مع Srixon AD333 الرائع!