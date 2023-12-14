احصل على أقصى استفادة من مكتبك المنزلي مع جهاز M2 Mac Mini

تقدم أمازون صفقة مذهلة على جهاز Mac Mini المزود بمجموعة شرائح M2، مما يؤدي إلى خفض السعر بنسبة 11% من السعر الأصلي البالغ 649 جنيهًا إسترلينيًا إلى 579.99 جنيهًا إسترلينيًا. هذه فرصة رائعة للحصول على جهاز كمبيوتر مكتبي قوي يمكنه تحسين عملك اليومي بشكل كبير.

يعد جهاز Mac Mini، المدعوم بشريحة M2 الرائعة، خيارًا ميسور التكلفة لأولئك الذين يتطلعون إلى التبديل إلى نظام التشغيل macOS. تم تصميمه خصيصًا كجهاز كمبيوتر مكتبي، وهو خيار ممتاز إذا كنت لا تحتاج إلى إمكانية حمل جهاز كمبيوتر محمول. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك بالفعل شاشة ولوحة مفاتيح وماوس، فسيتم دمج جهاز Mac Mini بسلاسة في الإعداد الحالي لديك.

مزود بشريحة M2 تتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 10 نواة، مما يتفوق هذا الجهاز في التعامل مع المهام اليومية بسهولة. يمكن إنجاز المهام الأكثر تطلبًا مثل تحرير الفيديو بدقة 4K على هذا الجهاز متعدد الاستخدامات.

يتميز جهاز Mac Mini أيضًا بذاكرة موحدة بسعة 8 جيجابايت ومحرك أقراص SSD بسعة 256 جيجابايت لتخزين ملفاتك وتطبيقاتك. من حيث الاتصال، فهو يوفر مجموعة من المنافذ، بما في ذلك منفذي USB-A، ومنفذ HDMI للاتصال بشاشة، ومنفذي Thunderbolt 4 USB-C، وEthernet.

في مراجعتنا السابقة، أوصينا بشدة بجهاز Mac Mini، مع ملاحظة أنه يتفوق على جهاز iMac 24 بوصة بشريحة M1 من حيث القدرة وتعدد الاستخدامات. مع جهاز Mac Mini، لديك الحرية في اختيار حجم الشاشة والأجهزة الطرفية، مما يسمح لك بتخصيص الإعداد الخاص بك وفقًا لاحتياجاتك ومساحتك. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جهاز Mac Mini هو الأفضل للأفراد الذين يمتلكون بالفعل شاشة ولوحة مفاتيح وماوس، حيث أن شراء هذه العناصر الإضافية يمكن أن يزيد التكلفة الأولية بشكل كبير.

بشكل عام، يعد Apple Mac Mini (2023) جهازًا رائعًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون بشكل أساسي من موقع ثابت. بفضل سعره المعقول، فإنه يوفر قوة جهاز MacBook Air M2 بجزء بسيط من التكلفة. لا تفوت هذه الفرصة لرفع مستوى إعداد مكتبك المنزلي باستخدام M2 Mac Mini من Amazon.