جيجابايت تكشف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب AORUS: أداء قوي في تصميم محمول

يسر شركة Gigabyte، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الكمبيوتر، أن تقدم أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب لعام 2024 – AORUS 17 و AORUS 15. توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه أداءً متطورًا في تصميم أنيق ومحمول.

مدعومة بمعالجات Intel® Core™ Ultra 7 الجديدة تمامًا ومجهزة بمعالجات الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 40 وذاكرة DDR5 القابلة للتوسيع، تستطيع AORUS 17 و AORUS 15 التعامل بسهولة مع جلسات الألعاب الطويلة أو المهام الإبداعية المطلوبة أثناء التنقل. . تضمن تقنية التبريد WINDFORCE Infinity الحصرية الأداء الأمثل في هيكل فائق الحمل، بينما توفر إضافة تقنيات Dolby Vision® وDolby Atmos® تجربة سينمائية شخصية غامرة.

يوجد في قلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه أحدث معالج Intel® Core Ultra 7، الذي يحمل الاسم الرمزي "Meteor Lake". إنه أول معالج محمول قوي يدمج محرك Intel AI Boost Engine (NPU) لإطالة عمر البطارية وزيادة كفاءة الطاقة. يستخدم جهاز AORUS 17، المزود بوحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX ™ 40 مع TGP حتى 140 وات، تقنية NVIDIA Advanced Optimus للتبديل بذكاء بين معالجات الرسومات، وتحسين الأداء واستخدام البطارية. تستفيد لوحة AORUS 17 من تكنولوجيا التبريد WINDFORCE Infinity، وذلك باستخدام مواد متغيرة الطور ذات موصلية حرارية عالية وشفرات مروحة رفيعة للغاية لتبريد فعال. كما قامت جيجابايت أيضًا بجعل الزعانف الحرارية رفيعة قدر الإمكان، مما أدى إلى زيادة مساحة التبريد بنسبة 103% مع الحفاظ على عامل الشكل المدمج بشكل عام.

يمكن لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة الاستمتاع بقوة الجيل التالي مع شاشة QHD مذهلة تتميز بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز، مما يوفر عمقًا وتباينًا مذهلين للألوان. تضمن شهادة TÜV Rheinland لتقنية Flicker-Free وLow Blue Light تقليل إزعاج العين بعد الاستخدام لفترة طويلة. تعمل تقنية Dolby Vision® وDolby Atmos® على تعزيز التجربة من خلال توفير صور حية وصوت غامر.

تنقل Gigabyte الحوسبة المحمولة إلى المستوى التالي من خلال مجموعة من الأدوات المساعدة في تطبيق AI Nexus الجديد. يقوم AI Boost، المدعوم من Microsoft Azure AI، بضبط إعدادات وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات وسرعات المروحة بشكل حدسي بناءً على ملفات تعريف اللعبة المكتشفة، مما يبسط تجربة الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يستغل مولد الذكاء الاصطناعي قوة الحوسبة الطرفية من خلال Stable Diffusion، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بسحر الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم من وحدة المعالجة العصبية المتكاملة لمعالجات Intel® Core™ Ultra 7. سيعمل الإصدار التالي من AI Power Gear على تحسين استهلاك الطاقة، مما يزيد من عمر البطارية وطول عمر الجهاز بشكل عام.

ومع إطلاق AORUS 17 وAORUS 15، تواصل Gigabyte تجاوز حدود الحوسبة المحمولة، مما يوفر للاعبين والمستخدمين أداءً قويًا في حزمة محمولة.

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