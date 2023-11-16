تطلق Casetify تخفيضات الجمعة السوداء الحصرية على الملحقات التقنية

أعلنت العلامة التجارية العالمية لملحقات التكنولوجيا Casetify عن صفقة مثيرة ليوم الجمعة الأسود القادم وموسم العطلات. ابتداءً من 16 نوفمبر، يمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات التي تصل إلى 30 بالمائة على جميع المنتجات على موقع Casetify.com وAmazon.

يتيح هذا العرض الترويجي لفترة محدودة للعملاء الحصول على:

– خصم 15% عند شراء قطعة واحدة

– خصم 25% عند شراء قطعتين

– خصم 30% عند شراء ثلاث قطع

بالإضافة إلى هذه الخصومات، يمكن للعملاء تخصيص منتجاتهم عن طريق إضافة أسمائهم أو الأحرف الأولى من أسمائهم أو صورهم الشخصية. يمكنهم أيضًا الاختيار من بين مجموعات Co-Lab الحصرية من Casetify، والتي تتميز بشخصيات وتصميمات محببة من الامتيازات الشهيرة مثل Rick & Morty وDisney Villains وOne Piece وPowerpuff Girls والمزيد. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مجموعات Co-Lab ستحصل على خصم بنسبة 10 بالمائة فقط.

تقدم Casetify مجموعة واسعة من الملحقات التقنية عالية الجودة، بما في ذلك حافظات الهواتف، وواقيات الشاشة، وحافظات الكمبيوتر المحمول، وحافظات الساعات الذكية. سواء كنت تتطلع إلى حماية أجهزتك أو إضافة لمسة من التخصيص، فإن Casetify يلبي احتياجاتك.

وسيستمر العرض حتى 30 ديسمبر، مما يمنح العملاء متسعًا من الوقت للاستفادة من العروض المذهلة. للعثور على المنتجات المخفضة، قم بزيارة Casetify.com أو Amazon.