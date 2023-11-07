سيتم عرض Apple Watch Ultra 2 الجديدة تمامًا في تخفيضات الجمعة السوداء الحصرية من Walmart

إذا كنت من عشاق اللياقة البدنية المتحمسين أو شخصًا يحب المغامرة والرياضات الخطرة، فإن ساعة Apple Watch Ultra 2 المرتقبة من Apple على وشك أن تصبح أكثر سهولة في الوصول إليها. كشفت Walmart مؤخرًا عن عروض Black Friday الحصرية، وأحد المنتجات المميزة هو أحدث إصدار من Apple Watch Ultra 2.

بسعر نموذجي يبلغ 1,099 دولارًا، سيقدم عرض الجمعة السوداء من Walmart خصمًا هائلاً بقيمة 400 دولار على Apple Watch Ultra 2. وهذا يعني أنك ستتمكن من الحصول على هذه الساعة الذكية المتقدمة مقابل 699 دولارًا فقط، مما يجعلها ذات قيمة مذهلة لأولئك الذين يبحثون عن أحدث التقنيات التكنولوجيا بسعر أكثر بأسعار معقولة.

بدءًا من يوم الأربعاء 8 نوفمبر الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي/6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، سيكون متجر Walmart عبر الإنترنت هو المكان المناسب للحصول على هذه الصفقة المذهلة. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت جميع ألوان السوار، بما في ذلك "Orange Alpine" و"Green Alpine" و"Blue" و"Yellow/Beige" و"Black/Gray" و"White Ocean"، سيتم خصمها أثناء العرض الترويجي.

لتأمين Apple Watch Ultra 2 بهذا السعر المذهل، تأكد من زيارة موقع Walmart الإلكتروني والاستفادة من عرض الجمعة السوداء. من المؤكد أن هذه القطعة القابلة للارتداء التي طال انتظارها ستكون عنصرًا رائجًا في موسم العطلات هذا، لذا لا تفوت هذه الفرصة الحصرية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الحقيقة الأساسية للمقال الأصلي؟

ج: الحقيقة الأساسية هي أن Walmart تقدم خصمًا بقيمة 400 دولار على Apple Watch Ultra لعام 2022 كجزء من عرض الجمعة السوداء الترويجي.

س: ما هو سعر Apple Watch Ultra 2 خلال عرض الجمعة السوداء؟

ج: سعر Apple Watch Ultra 2 خلال عرض الجمعة السوداء هو 699 دولارًا أمريكيًا، بعد خصمه من سعره العادي البالغ 1,099 دولارًا أمريكيًا.

س: متى يبدأ عرض الجمعة السوداء من Walmart لـ Apple Watch Ultra 2؟

ج: يبدأ عرض الجمعة السوداء من Walmart الترويجي لـ Apple Watch Ultra 2 يوم الأربعاء، 8 نوفمبر، الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي/6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.