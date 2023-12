يقدم عرض PlayStation Plus الترويجي الجديد هدايا وخصومات مثيرة

تبدأ Sony PlayStation موسم العطلات بعرض ترويجي مثير يسمى Season of Play، والذي سيستمر من 5 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024. تم تصميم هذا الحدث الذي يستمر لمدة شهر للاحتفال بمجتمع PlayStation المخلص ومكافأته.

خلال موسم اللعب، يمكن لأعضاء PlayStation Plus التطلع إلى مجموعة من الأنشطة والمزايا. بالنسبة للمبتدئين، يمكن للاعبين استرداد رموز القسيمة للصور الرمزية الجديدة التي تخلد ذكرى الألعاب الشهيرة، بما في ذلك Ghost of Tsuشيما، وTom Clancy's Rainbow Six Siege، وFinal Fantasy VII Remake، والمزيد. الصور الرمزية متاحة لكل من وحدات تحكم PS5 وPS4، ولا يلزم وجود عضوية PlayStation Plus.

بالإضافة إلى الصور الرمزية، ستتوفر سلع PlayStation Gear بخصم 15% باستخدام الرمز الترويجي SEASONOFPLAY15. يمكن للاعبين زيارة موقع gear.playstation.com لمزيد من المعلومات والتفاصيل بخصوص هذا العرض المثير.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا أعضاء في PlayStation Plus، فلا تقلق، فهناك أنشطة مخصصة لك أيضًا. على الرغم من أنك لن تتمكن من الوصول إلى الصفقات والبطولات الحصرية، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مجانية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت من 9 إلى 10 ديسمبر. خلال هذا الوقت، سيكون اللعب الجماعي عبر الإنترنت متاحًا بدون عضوية PlayStation Plus، مما يسمح للاعبين بالانضمام إلى أصدقاء في اللعب مبهجة متعددة اللاعبين.

علاوة على ذلك، ستقام بطولات PlayStation في الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر. وهذه فرصة رائعة للاعبين التنافسيين لعرض مهاراتهم والفوز بجوائز، بما في ذلك عضوية PlayStation Plus Premium/Deluxe وفرصة للدخول في سحب على جائزة جهاز PlayStation 5 Digital. وحدة تحكم الإصدار.

كجزء من موسم اللعب، يمكن لأعضاء PlayStation Plus أيضًا ربح نقاط إضافية على PlayStation Stars من خلال استرداد ولعب أي من ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر ديسمبر. هذه طريقة رائعة لتحسين تجربة الألعاب الخاصة بك وجني فوائد إضافية من خلال عمليات الشراء المؤهلة على PlayStation Store.

علاوة على ذلك، ستوفر مزايا Sony Pictures الأساسية لأعضاء PlayStation Plus إمكانية الوصول إلى كتالوج منسق من الأفلام، إلى جانب خصومات حصرية على عناوين مختارة. بدءًا من 5 ديسمبر، سيتم أيضًا إضافة محتوى محدد من Crunchyroll، مما يسمح للمعجبين بالاستمتاع بحلقات من مسلسلات الأنيمي الشهيرة.

لا تفوت موسم اللعب على PlayStation Plus! قم بزيارة موقع PlayStation Plus الرسمي لمزيد من المعلومات، واستعد لشهر رائع من الألعاب والمكافآت والخصومات. ألعاب سعيدة!