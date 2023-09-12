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احصل على آخر أخبار التكنولوجيا من خلال حلقة Tech Guide Podcast رقم 567

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
احصل على آخر أخبار التكنولوجيا من خلال حلقة Tech Guide Podcast رقم 567

في أحدث حلقة من بودكاست Tech Guide، والتي يستضيفها المحرر ستيفن فينيش، يمكن للمستمعين أن يتوقعوا أن يتم تحديثهم وتثقيفهم حول آخر أخبار ومراجعات تكنولوجيا المستهلك. فيما يلي أبرز النقاط في عرض هذا الأسبوع:

1. تطلق GoPro كاميرا Hero12 Black Action Camera: أعلنت GoPro عن إطلاق أحدث كاميرا حركة لها، Hero12 Black. بفضل الميزات والقدرات المحسنة، من المؤكد أن هذه الكاميرا ستثير إعجاب عشاق المغامرة ومبدعي المحتوى.

2. شركة Ecovacs تدخل شركة Backyard Robotics: قامت شركة Ecovacs، المعروفة بمكانسها الكهربائية الآلية، بتوسيع خط إنتاجها ليشمل جزازة روبوتية. تهدف هذه الإضافة الجديدة إلى تبسيط صيانة العشب وتوفير حل فعال ومستقل.

3. دايسون تقدم جهازًا أكبر لتنقية الهواء: أصدرت دايسون أكبر جهاز لتنقية الهواء حتى الآن، وهو مصمم للمساحات الأكبر. يعرض هذا الجهاز تقنية دايسون المتقدمة لتنقية الهواء، مما يوفر بيئات داخلية أكثر نظافة وصحة.

مراجعات الدليل الفني:

- تابلت Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: يقدم ستيفن فينيش مراجعة شاملة لجهاز Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet، مع تسليط الضوء على مميزاته وأدائه.

– Sonos تكشف النقاب عن مكبر الصوت Move 2: طرحت Sonos مكبر الصوت الجديد Move 2، الذي يوفر جودة صوت محسنة وإمكانية النقل. تعد هذه السماعة اللاسلكية مثالية للاستماع أثناء التنقل.

– تتعاون Bang & Olufsen مع فيراري: أبرمت Bang & Olufsen شراكة مع فيراري لإنشاء مجموعة صوتية رائعة تجمع بين التصميم الفاخر وجودة الصوت الفائقة.

مكتب مساعدة الدليل الفني:

في قسم مكتب مساعدة الدليل الفني، يتمحور موضوع المناقشة حول سوق iPhone المجدد. يستكشف ستيفن فينيش فوائد التداول بجهاز iPhone القديم الخاص بك لتعويض تكاليف جهاز جديد، بالإضافة إلى التوفير الذي يمكن تحقيقه من خلال شراء جهاز iPhone مجدد.

يمكن للمستمعين العثور على بودكاست Tech Guide على منصات مختلفة بما في ذلك Apple Podcasts. يعتبر ستيفن فينيش، محرر Tech Guide، أحد أفضل الصحفيين التقنيين في أستراليا، حيث يشارك أفكاره بانتظام في الراديو والتلفزيون.

مصادر:
Tech Guide Podcast الحلقة 567 – ستيفن فينيش

By غابرييل بوتا

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