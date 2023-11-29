تخلص من الانتفاخ: عزز الإنتاجية باستخدام حزمة البرامج الحصرية هذه

هل تتطلع إلى تحسين إنتاجيتك عن طريق ترقية برامج الكمبيوتر لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من هذا العرض المذهل لفترة محدودة. من الآن وحتى 3 ديسمبر، يمكنك الحصول على تراخيص مدى الحياة لكل من Microsoft Office Pro 2019 وWindows 11 Pro معًا، كل ذلك بسعر لا يقاوم. انسَ البرامج المتضخمة والتكاليف غير الضرورية - قم بتبسيط مساحة العمل الرقمية الخاصة بك مع هذه الصفقة التي لا تقبل المنافسة.

تمت إعادة تصميم Windows 11 Pro بدقة لتلبية متطلبات بيئة العمل المختلطة الحديثة. من خلال التركيز على الإنتاجية والأمان، يقدم نظام التشغيل الجديد هذا واجهة بديهية إلى جانب ميزات توفير الوقت مثل التخطيطات السريعة وإعادة التوزيع والأدوات. قم بتخصيص سطح المكتب الخاص بك ليتناسب مع سير العمل الفريد الخاص بك ويعزز كفاءتك. باستخدام Windows Studio Effects، يمكنك الوصول إلى أدوات قوية مثل تقليل انبعاث الضوء الأزرق، وتأطير النوافذ تلقائيًا، وقدرات التحكم الصوتي المحسنة. استفد من ميزات الأمان المتقدمة مثل التحكم الذكي في التطبيقات والتنبيه والقفل وTPM 2.0 وتسجيل الدخول البيومتري بسهولة باستخدام الأجهزة المتوافقة.

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لنظام التشغيل الجديد الخاص بك مع Microsoft Office Pro 2019 لنظام التشغيل Windows. تشتمل مجموعة البرامج الشاملة هذه على جميع الأدوات الأساسية التي تحتاجها للتفوق في عملك. من خلال تضمين Word وExcel وPowerPoint وOutlook وOneNote وTeams وPublisher وAccess في الترخيص، لديك مجموعة مثالية من التطبيقات لمساعدتك في إنشاء المستندات وتحليل البيانات وتبسيط الاتصالات والمزيد. قل وداعًا لمشاكل التوافق وأهلاً بتجربة عمل سلسة.

لا تفوت هذا العرض الحصري لتعزيز إنتاجيتك. احصل على حزمة Microsoft Office Pro 2019 وWindows 11 Pro مقابل 50 دولارًا فقط حتى 3 ديسمبر الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. قم بترقية برامجك وتبسيط سير عملك وتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة - كل ذلك في حدود ميزانيتك.

الأسئلة المتكررة

هل يمكنني استخدام هذه التراخيص مدى الحياة على أجهزة متعددة؟

لا، لا يمكن استخدام التراخيص مدى الحياة لـ Microsoft Office Pro 2019 وWindows 11 Pro المضمنة في هذه الحزمة إلا على جهاز واحد.

هل هذا العرض متاح لمستخدمي ماك؟

لا، هذا العرض حصري لمستخدمي Windows. يمكن لمستخدمي Mac استكشاف خيارات البرامج البديلة المصممة لنظام التشغيل الخاص بهم.

ماذا يحدث إذا قمت بترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بي في المستقبل؟

إذا قمت بترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك نقل التراخيص مدى الحياة إلى جهازك الجديد. ومع ذلك، لا يمكن استخدام التراخيص إلا على جهاز واحد في كل مرة.

هل يتم تضمين التحديثات في هذه التراخيص مدى الحياة؟

نعم، يأتي كل من Microsoft Office Pro 2019 وWindows 11 Pro المتضمنين في هذه الحزمة مع التحديثات. سوف تتلقى أحدث الميزات وتصحيحات الأمان طالما أنك تستخدم البرنامج.