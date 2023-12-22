نقدم لكم محرك الأقراص Kingston Mini Dragon USB ذو الإصدار المحدود

احتفالاً بالعام الصيني الجديد القادم 2024، كشفت كينغستون، وهي علامة تجارية معروفة للذاكرة والتخزين، عن أحدث إصدار محدود من محرك أقراص USB. تشيد هذه القطعة الفريدة من نوعها بعام التنين، وهو واحد من 12 حيوانًا من الأبراج الصينية.

على عكس محركات أقراص USB العادية، يتميز محرك أقراص Kingston Mini Dragon USB ذو الإصدار المحدود بتصميم ملفت للنظر مستوحى من الوحش الأسطوري. يُظهر محرك الأقراص، المُغطى في عبوة بيضة تنين، تنينًا أخضر لطيفًا ومستديرًا يحوم في السحاب. لا يضيف الجزء الخارجي المطاطي الناعم لمسة من الأناقة فحسب، بل يضمن أيضًا المتانة من خلال مقاومة السقوط والتأثيرات.

تم تصميم محرك Mini Dragon USB مع وضع إمكانية النقل في الاعتبار، ويحتوي على ذيل يعمل كحلقة مفاتيح. وهذا يجعل من السهل على المستخدمين حمل ملفاتهم المهمة أينما ذهبوا. سواء كنت بحاجة إلى تخزين بيانات رقمية سلس، أو نقل ملفات آمن، أو مشاركة سهلة، فإن محرك Mini Dragon USB Drive هو الرفيق المثالي.

على الرغم من حجمه الصغير، يوفر محرك Mini Dragon USB سعة مذهلة تبلغ 128 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة لجميع ملفاتك ومستنداتك. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد Kingston للمستخدمين أن محرك الأقراص يدعم أحدث واجهة USB 3.2 Gen1، مما يسمح بنقل البيانات بسرعة عالية تصل إلى 200 ميجابايت/ثانية.

يتوفر محرك Kingston Limited Edition Mini Dragon USB حاليًا للشراء بسعر التجزئة البالغ 98 رينجيت ماليزي. كمكافأة إضافية، سيحصل العملاء الذين يشترون محرك الأقراص على حزم حمراء تحمل طابع كينغستون وستتاح لهم فرصة الفوز بجهاز iPhone 15.

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