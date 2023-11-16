حلّق عاليًا مع Alpha Z Pro وFlying Fox Drone Bundle

هل تبحث عن مغامرة خارجية جديدة؟ لماذا لا تحلق في السماء بطائرة بدون طيار؟ مع هذا العرض المحدود، يمكنك الحصول على Alpha Z PRO 4K + Flying Fox 4K Wide-Angle Dual-Camera Bundle مقابل 99.97 دولارًا فقط، وهو خصم كبير عن سعره العادي البالغ 398 دولارًا. إنها الفرصة المثالية لاستكشاف العالم من أعلى أو مفاجأة شخص مميز بهدية لا تُنسى.

تأتي كل من طائرات Alpha Z PRO وFlying Fox بدون طيار مزودة بميزات سهلة الاستخدام. مجهزة بكاميرات مزدوجة بما في ذلك كاميرا أمامية بزاوية عريضة 4K وكاميرا سفلية بدقة 720 بكسل، توفر هذه الطائرات بدون طيار صورًا جوية مذهلة يمكن مشاهدتها في الوقت الفعلي من خلال اتصال WiFi والتطبيق المتوافق. التقط مناظر طبيعية خلابة أو التقط مقاطع فيديو جوية رائعة بسهولة.

لا تستطيع هذه الطائرات بدون طيار الصعود والنزول والتحرك جانبيًا من خلال ناقل الحركة رباعي القنوات فحسب، بل إنها توفر أيضًا مجموعة من أوضاع الطيران الذكية. يضمن وضع تثبيت الارتفاع التحليق المستقر، بينما تسمح العودة التلقائية بمفتاح واحد للطائرة بدون طيار بالعثور على طريق العودة إليك بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، توفر طائرة فلاينج فوكس بدون طيار التحكم بالإيماءات ووظيفة المتابعة، مما ينقل التصوير الجوي إلى المستوى التالي.

بفضل اللون الأسود الأنيق، يوفر Alpha Z PRO زمن طيران يتراوح من سبع إلى تسع دقائق، في حين يمكن لطائر Flying Fox الفضي البقاء في الهواء لمدة تسع إلى اثنتي عشرة دقيقة. سواء كنت طيارًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلة بدون طيار، فقد تم تصميم هذه الطائرات بدون طيار لتوفير رحلات مثيرة وموثوقة.

فلماذا الانتظار؟ استفد من هذا العرض الذي لا يهزم واطلب حزمة الطائرة بدون طيار Alpha Z PRO 4K + Flying Fox 4K ذات الكاميرا المزدوجة واسعة الزاوية مقابل 99.97 دولارًا فقط حتى 26 نوفمبر الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. لا تفوت هذه الفرصة للتحليق في السماء والتقاط لحظات مذهلة من منظور جديد تمامًا.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني التحكم في الطائرات بدون طيار من خلال هاتفي الذكي؟

ج: نعم، يمكن توصيل كلتا الطائرتين بدون طيار بهاتف ذكي عبر شبكة WiFi لسهولة التحكم والنقل في الوقت الفعلي.

س: ما هو زمن الرحلة لـ Alpha Z PRO؟

ج: توفر طائرة Alpha Z PRO بدون طيار مدة طيران تتراوح من سبع إلى تسع دقائق.

س: هل تتمتع الطائرة بدون طيار Flying Fox بأي ميزات إضافية؟

ج: نعم، تتميز طائرة Flying Fox بدون طيار بالتحكم بالإيماءات ووظيفة المتابعة، مما يضيف المزيد من التنوع إلى التصوير الجوي الخاص بك.

س: هل يمكن للطائرات بدون طيار العودة بسهولة إلى نقطة البداية؟

ج: بالتأكيد! تم تجهيز كلا الطائرتين بدون طيار بوظيفة العودة التلقائية بمفتاح واحد، مما يضمن إمكانية عودتهما إليك دون عناء.