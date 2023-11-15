دراسة جديدة تكشف عن التأثير المدمر للاحتباس الحراري السريع في القطب الشمالي على ارتفاع درجة الحرارة العالمية

سلطت الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء الجيولوجيا في جامعة كوليدج لندن (UCL) الضوء على العواقب المثيرة للقلق الناجمة عن الاحترار المتسارع في القطب الشمالي. وتحذر الدراسة، التي نشرت في مجلة Earth System Dynamics، من أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل مذهل أسرع بأربع مرات من المتوسط ​​العالمي. ويمكن أن يؤدي هذا الاحترار السريع إلى ارتفاع كبير قدره 3.6 درجة فهرنهايت في درجات الحرارة العالمية قبل ثماني سنوات مما كان متوقعا في السابق.

وللتأكد من الآثار المترتبة على هذا الاحترار المتسارع، أنشأ باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس توقعات بديلة تصور سيناريو لا يحدث فيه ارتفاع سريع في القطب الشمالي. عند مقارنة هذه التوقعات الافتراضية بتوقعات العالم الحقيقي، أصبح من الواضح أن العتبات المنصوص عليها في اتفاق باريس لعام 2015، والتي تهدف إلى إبقاء درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية إلى درجتين مئويتين، سيتم انتهاكها في وقت أقرب بكثير في ظل وجود تغير المناخ. ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي.

وشدد المؤلف الرئيسي للدراسة، أليستر دوفي من كلية علوم الأرض بجامعة كاليفورنيا، على الدور الحاسم لفهم العمليات التي تحدث في القطب الشمالي لتحسين توقعات ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وشدد على الحاجة الملحة إلى تكثيف رصد درجات الحرارة في المنطقة، سواء من خلال عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية أو القياسات الموقعية.

وبينما تركز الدراسة في المقام الأول على تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي على تغير درجات الحرارة العالمية، فإن الباحثين يحثون على الاهتمام بالتداعيات المحلية التي لا ينبغي إغفالها. سوف ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بنحو 4 درجات مئوية سنوياً إذا زادت درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، مما يؤثر بشكل كبير على النظم البيئية والمجتمعات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاحترار السريع في القطب الشمالي له عواقب عالمية واسعة النطاق، مثل ذوبان التربة الصقيعية وارتفاع مستويات سطح البحر.

يؤكد هذا البحث على الأهمية الحيوية لمعالجة وتخفيف آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي. ويظهر الحفاظ على الثلوج والجليد في المنطقة كاستراتيجية حاسمة للحد من الاحترار العام المتوقع ودرء أزمة المناخ الوشيكة.

**التعليمات**

سؤال: لماذا ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع من المتوسط ​​العالمي؟

ج: ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل متسارع بسبب ظاهرة تعرف باسم تضخيم القطب الشمالي. ويحدث هذا عندما تؤدي زيادة درجات الحرارة إلى انخفاض الجليد البحري في القطب الشمالي، مما يؤدي بدوره إلى امتصاص المزيد من أشعة الشمس من خلال سطح المحيط الداكن، مما يزيد من ارتفاع درجة الحرارة.

سؤال: كيف يساهم ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي في ارتفاع درجة الحرارة العالمية؟

ج: يؤثر فقدان الثلوج والجليد في القطب الشمالي على درجات الحرارة العالمية من خلال امتصاص أشعة الشمس الواردة وتسخين المحيط واليابسة والغلاف الجوي السفلي. وتؤدي هذه العملية إلى إبراز الاحترار العام للكوكب.

س: ما هي بعض التأثيرات المحلية لارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي؟

ج: تشهد منطقة القطب الشمالي تأثيرات محلية أكثر شدة، بما في ذلك ارتفاع أكبر في درجة الحرارة مقارنة بالمتوسط ​​العالمي. إن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة سنوية في المتوسط ​​بمقدار 2 درجات مئوية في القطب الشمالي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على النظم البيئية والمجتمعات المحلية.

سؤال: ما هي العواقب العالمية الأوسع نطاقاً الناجمة عن الاحترار السريع في القطب الشمالي؟

ج: إن الاحترار السريع في القطب الشمالي له عواقب عالمية مختلفة، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر وإطلاق المزيد من الكربون في الغلاف الجوي نتيجة ذوبان التربة الصقيعية. وتساهم هذه العوامل في تسريع وتيرة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ديناميكيات نظام الأرض (https://www.earth-syst-dynam.net/)