السياسيون في جورجيا يضغطون من أجل تسريع خفض ضريبة الدخل

ملخص: يدعو حاكم جورجيا بريان كيمب، والمحافظ بيرت جونز، ورئيس مجلس النواب جون بيرنز إلى تسريع خفض ضريبة الدخل في الولاية. ويقترحون إنشاء معدل ضريبة دخل ثابت بنسبة 5.39% بدءًا من 1 يناير 2024. وتهدف هذه الخطة إلى تزويد دافعي الضرائب بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس مع تبسيط العمليات الحكومية.

وفي إعلان مشترك، أعرب كيمب وجونز وبيرنز عن دعمهم للخطة المقترحة لتسريع تخفيض معدل ضريبة الدخل بالولاية. حاليًا، ضريبة الدخل في جورجيا لها شرائح متعددة، حيث يبلغ أعلى معدل 5.75٪ للدخل الذي يزيد عن 7,000 دولار سنويًا. وقد حدد قانون صدر في عام 2022 بالفعل تخفيضًا إلى معدل ثابت قدره 5.49%، اعتبارًا من 1 يناير 2023. ودعت الخطة الأولية أيضًا إلى تخفيضات سنوية بنسبة 0.1% حتى تصل إلى 4.99% في عام 2029. ومع ذلك، مع تجاوز تحصيل الضرائب في الولاية التوقعات والإشارة إلى وجود فائض، يعتزم كيمب والمشرعون تسريع التخفيضات.

وإذا تمت الموافقة على الخطة، فإنها ستطبق المعدل الجديد البالغ 5.39% في عام 2024، أي قبل عام من الموعد المقرر في البداية. وسيتطلب هذا التسريع اتخاذ إجراءات تشريعية خلال الدورة العادية المقبلة التي تبدأ في يناير/كانون الثاني. علاوة على ذلك، يتمتع المشرعون بسلطة جعل التخفيض الضريبي بأثر رجعي حتى الأول من يناير.

من المقدر أن يؤدي التخفيض الضريبي المقترح إلى 5.39٪ إلى تقليل تحصيل الضرائب على مستوى الولاية بحوالي 1.1 مليار دولار. ويتجاوز هذا الرقم التوقعات السابقة البالغة 450 مليون دولار للخفض الأصغر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الخطة تغييرات على الإعفاءات القياسية في السنة الأولى. وسوف يحصل دافعو الضرائب المنفردون وأرباب الأسر على إعفاء فوري قدره 12,000 ألف دولار، في حين من الممكن أن يتوقع الأزواج الذين يقدمون طلبات مشتركة زيادة الإعفاء إلى 24,000 ألف دولار بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك، سوف يتمكن دافعو الضرائب من خصم 3,000 دولار عن كل طفل أو معال.

وفي حين يدعو بعض الجمهوريين إلى الإلغاء الكامل لضرائب الدخل في جورجيا، يأمل آخرون في خفض معدل ضريبة الدخل بشكل أكبر من خلال دراسة الإعفاءات الضريبية. ومع ذلك، لم يتم نشر أي توصيات حتى الآن من قبل اللجنة التشريعية التي كانت تقوم بمراجعة الإعفاءات الضريبية خلال الصيف.

من المحتمل أن تتجاوز حزمة خفض ضريبة الدخل المقترحة لعام 2022 ملياري دولار، وفقًا لتقديرات معهد جورجيا للميزانية والسياسة. تتضمن الخطة ضمانات لإيقاف التخفيضات الضريبية مؤقتًا إذا لم يتم استيفاء شروط معينة، مثل عدم نمو إيرادات الدولة، أو انخفاض الإيرادات عن السنوات الخمس السابقة، أو عدم كفاية الأموال في حساب التوفير بالولاية لتغطية التكاليف. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر الإيرادات الكافية لخدمات الدولة.

تشير التحليلات إلى أن أعلى 5% من أصحاب إقرارات الضرائب في جورجيا، حيث تكسب الأسر أكثر من 253,000 ألف دولار سنويا، سوف يستفيدون أكثر من التخفيضات الضريبية المقترحة. ومن ناحية أخرى، فإن الأسر التي تكسب أقل من 109,000 ألف دولار، والتي تشكل أدنى 80% من الدخل، سوف تحصل على 32% من الفوائد.

في الختام، يدعو الساسة في جورجيا إلى تسريع خفض ضريبة الدخل، مع معدل ثابت مقترح يبلغ 5.39% بدءا من عام 2024. وتهدف هذه الخطة إلى تزويد دافعي الضرائب بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس وتبسيط العمليات الحكومية.