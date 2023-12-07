هيئة موانئ جورجيا توافق على استثمار بقيمة 127 مليون دولار في محطة السكك الحديدية بشمال شرق جورجيا

أعطت هيئة موانئ جورجيا (GPA) الضوء الأخضر لاستثمار كبير بقيمة 127 مليون دولار لبناء محطة سكك حديدية حديثة ستربط ميناء سافانا بشمال شرق جورجيا. ويهدف المشروع، المعروف باسم Blue Ridge Connector، إلى تعزيز الاتصال ودعم الشبكة اللوجستية في جورجيا.

ومن المقرر أن تحقق محطة السكك الحديدية الداخلية، المقرر افتتاحها في عام 2026، فوائد اقتصادية كبيرة للمجتمعات الريفية. ومن خلال توسيع خدمات الموانئ مباشرة لتشمل عمليات التصنيع وسلسلة التوريد، من المتوقع أن يولد Blue Ridge Connector فرص عمل جديدة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

سيأتي تمويل المشروع من مزيج من رأس المال الداخلي لـ GPA ومنحة من الإدارة البحرية الفيدرالية، مما يسلط الضوء على الجهود التعاونية لجعل محطة السكك الحديدية هذه تؤتي ثمارها. سيتم ربط المنشأة بسلاسة بمحطة Mason Mega Rail في سافانا عبر خط نورفولك الجنوبي للسكك الحديدية.

وفي الوقت الحالي، يتم نقل جزء صغير فقط من بضائع الحاويات، حوالي 18-20 بالمائة، عن طريق السكك الحديدية. ومع ذلك، مع تطوير موصل بلو ريدج، يهدف برنامج العمل العالمي إلى زيادة كفاءة النقل بالسكك الحديدية وتقليل الازدحام على الطرق السريعة في جورجيا. يتماشى المشروع أيضًا مع أهداف الاستدامة، حيث أن كل حاوية يتم نقلها بالسكك الحديدية ستقضي على مسافة 600 ميل ذهابًا وإيابًا بالشاحنات، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويعزز نهجًا أكثر خضرة في مجال الخدمات اللوجستية.

سيستخدم إنشاء Blue Ridge Connector رافعات جسرية ذات إطارات مطاطية كهربائية هجينة، مما يوضح التزام GPA باستخدام التقنيات المتقدمة والصديقة للبيئة في عملياتها.

أعرب المحافظ بريان كيمب عن ثقته في المشروع، قائلاً: "من خلال تحسين الاتصال، سيعمل Blue Ridge Connector على زيادة تأثير شبكة الخدمات اللوجستية الواسعة في جورجيا إلى أقصى حد." ولن يؤدي الاستثمار في محطة السكك الحديدية هذه إلى تعزيز كفاءة النقل فحسب، بل سيحفز أيضًا خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في المنطقة.

وفي الختام، فإن موافقة هيئة موانئ جورجيا على استثمار بقيمة 127 مليون دولار في Blue Ridge Connector يدل على التزامها بتطوير البنية التحتية للنقل في جورجيا وتعزيز اقتصاد الولاية. ومع اكتمالها المتوقع في عام 2026، ستعمل محطة السكك الحديدية كحلقة وصل حيوية بين ميناء سافانا وشمال شرق جورجيا، مما يوفر فوائد عديدة للشركات والمجتمعات والبيئة.