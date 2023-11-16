دور عمود عباءة كيرجولين في تفكك جندوانا الشرقية: منظور جديد

المُقدّمة

لقد أذهل تفكك القارة العملاقة القديمة غندوانا العلماء لفترة طويلة، وأحد العوامل المثيرة للجدل في هذه العملية هو دور عمود عباءة كيرغولين. يعد عمود عباءة Kerguelen مصدرًا طويل الأمد للنشاط البركاني الذي تم ربطه بتكوين مقاطعات نارية كبيرة (LIPs). هذه LIPs لها تأثيرات كبيرة على مناخ الأرض وبيئتها وتطور الحياة. العلاقة بين عمود عباءة كيرجولين وتفكك شرق جندوانا هي موضوع بحث مستمر، مع اختلاف وجهات النظر بين العلماء.

رؤى جديدة

ألقت دراسة حديثة باستخدام تقنيات تأريخ الزركون SHRIMP U-Pb الجديدة ضوءًا جديدًا على توقيت النشاط البركاني المرتبط بعمود عباءة Kerguelen. ركزت الدراسة على الصخور البركانية لتكوين زيلا في تيثيان هيمالايا، ووجدت أنها تشكلت خلال أواخر العصر الجوراسي وأوائل العصر الطباشيري، وليس العصر الجوراسي الأوسط الذي كان يُعتقد سابقًا. تشير هذه النتيجة إلى أن النشاط البركاني المنسوب إلى عمود عباءة كيرجولين في تيثيان هيمالايا حدث منذ ما يقرب من 147 مليون سنة (Ma) إلى 124 مليون سنة، مع وجود قمتين بارزتين عند حوالي 141 مليون سنة و133 مليون سنة.

تم حساب حجم الصخور النارية Comei-Bunbury، المرتبطة بعمود عباءة Kerguelen، بحوالي 114,250 كيلومتر مكعب. يتوافق هذا المجلد مع حجم المقاطعات النارية الكبيرة ويدعم فكرة نماذج عمود الوشاح النموذجية. توفر هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع البيانات الجيوكيميائية والمغناطيسية القديمة، دليلًا قويًا على أن عمود عباءة كيرجولين لعب دورًا مهمًا في تفكك شرق جندوانا.

منظور جديد

في حين أن هناك آراء مختلفة فيما يتعلق بأصل الصخور النارية في مناطق مختلفة من شرق جندوانا، فإن هذه الدراسة توفر أدلة دامغة على تورط عمود عباءة كيرغولين. إن Comei-Bunbury LIP، الذي كان يعتبر في السابق صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن أن يُنسب إلى عمود الوشاح، أصبح الآن ضمن نطاق الحجم المتوقع. تتناول الدراسة أيضًا القلق بشأن المسافة بين بونبري بازلت وعمود عباءة كيرجولين من خلال تسليط الضوء على التشتت الواسع للصخور النارية بسبب حركات الصفائح.

تساهم هذه الأفكار الجديدة حول العلاقة بين عمود وشاح Kerguelen وتفكك شرق Gondwana في فهمنا للعمليات الديناميكية التي ينطوي عليها التاريخ الجيولوجي لكوكبنا. وسوف يستمر إجراء المزيد من البحوث والأساليب متعددة التخصصات في تعزيز معرفتنا بماضي الأرض وتأثيرها العميق على الحاضر والمستقبل.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو عمود الوشاح؟

ج: عمود الوشاح هو ارتفاع في الصخور الساخنة بشكل غير طبيعي داخل وشاح الأرض.

س: ما هي المقاطعة النارية الكبيرة (LIP)؟

ج: المقاطعة النارية الكبيرة هي منطقة توضعت فيها كميات هائلة من الصخور البركانية خلال أطر زمنية جيولوجية قصيرة نسبيًا.

س: ما هو الجندوانا؟

ج: غندوانا هي قارة عملاقة قديمة كانت موجودة من أواخر عصر الطلائع الحديثة إلى العصر الجوراسي الأوسط.

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