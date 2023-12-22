تطلق شركة Genshin Impact خبز الباجيت بالثوم: تعزيز النكهة في آخر تحديث

في آخر تحديث للعبة تمثيل الأدوار الشهيرة، Genshin Impact، يمكن للاعبين الآن الاستمتاع بمتعة الطهي الجديدة - خبز الباجيت بالثوم. يوفر هذا العنصر القابل للاستهلاك اللذيذ دفعة كبيرة للقوة الهجومية لأعضاء المجموعة، مما يضيف لمسة لذيذة إلى طريقة اللعب ويوسع مشهد الطهي في اللعبة.

الحصول على الوصفة

يمكن للاعبين الحصول على وصفة خبز الثوم الفرنسي من متجر Louis’s Snack Shop في Court of Fontaine. بسعر 2500 مورا، تعتبر الوصفة استثمارًا مفيدًا لأولئك الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم داخل اللعبة. تشمل المكونات المطلوبة لإعداد هذه الحلوى اللذيذة أربعة أنواع من الدقيق واثنتين من الزبدة، والتي يمكن الحصول عليها من البائعين أو تصنيعها باستخدام مكونات أساسية مثل القمح والحليب. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الراحة على المطبخ، يتوفر أيضًا خبز الباجيت بالثوم الجاهز للشراء من Sanguinetti في فندق Debord مقابل 1850 مورا لكل منهما.

تعزيز اللعب

يأتي Garlic Baguette بثلاثة مستويات جودة مختلفة - مشبوه، وعادي، ولذيذ، ويوفر كل منها مدة متفاوتة من تعزيز الهجوم لمدة 300 ثانية. يقدم هذا العنصر الجديد ميزة كبيرة في الإصدار 4.3 من Genshin Impact، حيث يعمل على رفع إحصائيات هجوم الشخصيات وإضافة طبقة جديدة من الإستراتيجية إلى طريقة اللعب. بالإضافة إلى ذلك، تقدم عملية الطهي نفسها لعبة صغيرة جذابة يجب على اللاعبين المناورة بها بمهارة لضمان نجاح الطبق.

اعتبارات الوضع التعاوني

في الوضع التعاوني للعبة، ينطبق تعزيز الهجوم الذي توفره Garlic Baguette على شخصية اللاعب فقط، وليس المجموعة بأكملها. يقدم هذا عنصرًا استراتيجيًا لاستخدامها، مما يجعل اللعبة أكثر غامرة وتطلبًا من اللاعبين.

التحديث 4.3

يتزامن تقديم Garlic Baguette مع التحديث 4.3 القادم للعبة Genshin Impact، المقرر إصداره في 20 ديسمبر 2023. يقدم هذا التحديث عددًا كبيرًا من الأحداث الجديدة والمثيرة، وإضافة شخصية Navia، والعديد من تحسينات جودة الحياة مثل مثل وظائف القفل التلقائي وفتح القفل السريع، ومعلومات مجموعة العناصر الموصى بها، واختيار العناصر المبسطة. علاوة على ذلك، سيعرض التحديث أيضًا وقت إعادة ظهور الزعماء على الخريطة، مما يزيد من إثراء تجربة اللعب الشاملة للاعبين.