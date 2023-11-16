تقنية القابض الجديدة المستوحاة من أبو بريص تتبع أسلوبًا لطيفًا في التعامل مع الأشياء

طور علماء من كوريا الجنوبية تقنية مبتكرة مستوحاة من الخصائص اللاصقة لأقدام أبو بريص. المحاولات السابقة لتقليد قدرة أبو بريص على التقاط الأشياء الحساسة باستخدام مادة لاصقة جافة غالبًا ما أدت إلى بعض الأضرار عند محاولة إطلاقها. ومع ذلك، يتضمن التطوير الأخير وسيلة للتخلي عن العناصر دون ضرر.

قام الباحثون، من جامعة كيونج بوك الوطنية وجامعة دونج إيه، بدمج هياكل على شكل فطر في قابض سيليكون ناعم مثبت على ذراع آلية. نجح هذا المقبض في الالتصاق بقرص زجاجي رقيق ورفعه عن سطح مائل دون التسبب في أي ضرر. عندما يحين وقت تحرير القرص، يتم رفع المقبض ولفه في نفس الوقت. أدى هذا المزيج من الحركات إلى تقليل القوة المطلوبة للانفصال عن الزجاج بمقدار 10 أضعاف، مما يمنع أي ضرر للجسم.

تحتوي وسادات قدم أبو بريص على ملايين النتوءات المجهرية الشبيهة بالشعر والتي تسمى الشعيرات، والتي ترتبط مؤقتًا بالأسطح على المستوى الجزيئي من خلال قوى فان دير فالس. ومن خلال تكرار هذه الشعيرات بهياكل على شكل فطر، تمكن الباحثون من إنشاء مادة لاصقة جافة ترفع الأشياء الهشة بشكل فعال. ومع ذلك، فإن إضافة حركة الالتواء في المقبض تمكنه من تحرير الأشياء دون التسبب في أي ضرر.

إن التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا واسعة، خاصة في مجال الروبوتات. لدى الصناعة اهتمام متزايد باستخدام المواد اللاصقة الجافة للربط المؤقت وحركة المكونات. يوفر هذا المقبض المستوحى من أبو بريص طريقة أكثر لطفاً للتعامل مع الأشياء، مما يفتح إمكانيات للمهام الحساسة ويقلل من خطر التلف.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكن فصل المقبض المستوحى من أبو بريص عن الأسطح دون التسبب في أي ضرر؟

ج: يجمع المقبض بين حركات الرفع والالتواء للفصل عن الأسطح، مما يقلل القوة المطلوبة ويمنع أي ضرر للأشياء التي يتم التعامل معها.

س: ما هي تطبيقات هذه التقنية؟

ج: هذه التقنية لها تطبيقات محتملة في صناعة الروبوتات، حيث يتم البحث عن المواد اللاصقة الجافة للربط المؤقت للمكونات وحركتها. فهو يوفر أسلوبًا أكثر لطفًا في التعامل مع الأشياء، مما يقلل من مخاطر التلف.

س: ما هو الإلهام وراء هذه التكنولوجيا؟

ج: هذه التقنية مستوحاة من الخصائص اللاصقة لأقدام أبو بريص. تحتوي وسادات قدم أبو بريص على ملايين النتوءات المجهرية الشبيهة بالشعر والتي تسمى الشعيرات، والتي ترتبط بالأسطح من خلال قوى فان دير فال. قام الباحثون بتكرار هذه الشعيرات باستخدام هياكل على شكل فطر لإنشاء مادة لاصقة جافة فعالة.