يُحدث كريستيان بوليسيتش ضجيجًا في الدوري الإيطالي منذ انتقاله من تشيلسي في نافذة الصيف. مع وجود خمسة أهداف تحت حزامه بالفعل، يبدو أن بوليسيتش قد عاد إلى أفضل مستوياته.

وفي المباراة الأخيرة ضد فروزينوني، تمت مقارنة هدف بوليسيتش بحركة شطرنج ذكية. لقد أظهر سيطرة ممتازة عندما شق طريقه عبر منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية العليا. أظهر هذا الهدف مهارة بوليسيتش وبراعته، مما ترك المشجعين والنقاد على حد سواء في حالة من الرهبة.

الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو البداية الاستثنائية لبوليسيتش لموسم الدوري. لم يكن لديه مثل هذه البداية الغزيرة في حياته المهنية. بأهدافه ضد بولونيا وتورينو ولاتسيو وجنوة وفروزينوني، لعب بوليسيتش دورًا أساسيًا في انتصارات فريقه. في الواقع، عندما يسجل بوليسيتش، فإن فريقه لا يخسر أبدًا تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي.

على الرغم من أن مستوى بوليسيتش في دوري أبطال أوروبا كان ضعيفًا، إلا أن أدائه في الدوري الإيطالي يتحدث عن نفسه. حتى خلال الفترة التي قضاها في بوروسيا دورتموند، لم تكن لديه مثل هذه البداية القوية. في المواسم السابقة، كان بوليسيتش يسجل في كثير من الأحيان هدفين في المباريات الأولى ثم يتلاشى لعدة أشهر في كل مرة.

ومع ذلك، منذ انضمامه إلى ميلان، تم تجديد شباب بوليسيتش. إلى جانب أهدافه الخمسة في الدوري الإيطالي، سجل أيضًا ثلاثة أهداف للمنتخب الوطني الأمريكي. في 21 مباراة فقط مع ميلان والولايات المتحدة الأمريكية، ساهم بوليسيتش بـ 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين منذ الصيف.

هذا الصعود هو شهادة على موهبة بوليسيتش وتصميمه. بعد موسم مخيب للآمال في تشيلسي حيث عانى من أجل اللعب بشكل منتظم ولم يسجل سوى هدف واحد، أثبت بوليسيتش نفسه في إيطاليا. يجني ميلان فوائد أدائه المذهل، وقد يندم تشيلسي على قراره بالسماح له بالرحيل.