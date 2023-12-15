دراسة جديدة تكشف فوائد PerfectAmino أثناء الصيام

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في PerfectAmino الضوء على الفوائد الرائعة لاستخدام منتجهم أثناء فترات الصيام. لقد تم الاعتراف بالصيام منذ فترة طويلة كوسيلة لتعزيز إصلاح الخلايا وتحسين الصحة العامة، ولكنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان العضلات. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن دمج PerfectAmino في نظام الصيام يمكن أن يساعد في منع فقدان العضلات مع السماح للجسم بتجربة فوائد الالتهام الذاتي.

خلال حالة الصيام، يخضع الجسم لعملية تسمى الالتهام الذاتي، حيث يتم تكسير الخلايا القديمة واستبدالها بخلايا جديدة. ويصاحب هذه العملية ارتفاع في مستويات هرمون النمو وهرمون التستوستيرون، وانخفاض في مستويات الكورتيزول والأنسولين، والتحول إلى حرق الدهون في الجسم بدلا من السكر. تساهم هذه التغييرات في زيادة مستويات الطاقة وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الصحة العامة.

ومع ذلك، فإن نقص السعرات الحرارية أثناء الصيام يمكن أن يؤدي إلى فقدان العضلات، حيث يقوم الجسم بتكسير خلايا العضلات لتغذية احتياجاته من الطاقة. تعالج تركيبة PerfectAmino الفريدة من الأحماض الأمينية الأساسية هذه المشكلة من خلال توفير النسبة الدقيقة للأحماض الأمينية اللازمة لتخليق البروتين دون التأثير على السعرات الحرارية. على عكس مصادر البروتين الأخرى، يتم استخدام 99% من الأحماض الأمينية الموجودة في PerfectAmino مباشرة لتخليق البروتين، مما يزيد من الاستفادة منها دون كسر الصيام.

أظهرت الدراسة أن خمسة جرامات فقط من PerfectAmino يمكن أن توفر نفس الكمية من تخليق البروتين مثل ثلاثين جرامًا من بروتين مصل اللبن، دون التأثير على السعرات الحرارية. وهذا يعني أنه يمكن للأفراد الاستمرار في تجربة فوائد الالتهام الذاتي والإصلاح الخلوي دون التضحية بكتلة العضلات.

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يسلط هذا البحث الرائد الضوء على أهمية اختيار المكمل الغذائي المناسب أثناء فترات الصيام لتحسين الفوائد الصحية. يقدم نهج PerfectAmino المبتكر لتخليق البروتين حلاً للأفراد الذين يرغبون في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء الصيام، مما يسمح للجسم بإصلاح الخلايا واستبدالها بالكامل.