تقدم Garmin تحديثات مثيرة لساعات Forerunner الذكية

تعود شركة Garmin بتحديث رئيسي لساعاتها الذكية Forerunner، مع إصدار الإصدار التجريبي العام 17.18. يوفر التحديث مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة لنماذج مختارة، بما في ذلك Forerunner 255، و955، و265، و965.

إحدى الميزات البارزة في هذا التحديث هي تقديم ميزة تتبع القيلولة. الآن، يمكن لساعة Forerunner الذكية الخاصة بك تتبع عادات النوم أثناء النهار، وتوفير رؤى قيمة وحتى التوصية بالوقت والمدة الأمثل لغفوة سريعة. من المعروف أن القيلولة لها آثار إيجابية على صحتك وحالتك المزاجية، مما يجعل هذه الميزة إضافة مرحب بها.

إضافة مثيرة أخرى هي وضع Red Shift، المتوفر حصريًا لـ Forerunner 265 و965. يملأ هذا الوضع وجه الساعة بألوان حمراء، ليحل محل الضوء الأزرق الذي قد يكون مزعجًا المنبعث من الأجهزة ليلاً. ومن ناحية أخرى، يعتبر الضوء الأحمر أكثر لطفاً على العينين، مما يضمن تجربة أكثر راحة للمستخدمين.

تلقت ميزة بطارية الجسم أيضًا تحسينات كبيرة. توفر هذه الأداة الآن تمثيلاً مرمزًا بالألوان لمستويات طاقة جسمك، مما يوضح مدى تأثير الأحداث والأنشطة اليومية على طاقتك الإجمالية. فهو يساعدك على فهم كيفية تأثير لحظات الراحة أو المواقف العصيبة على جسمك، مما يسمح لك باتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة طاقتك.

بالإضافة إلى هذه التحديثات الرئيسية، أجرت Garmin بعض التعديلات الطفيفة عبر الوظائف المختلفة لتحسين سهولة الاستخدام. تعرض الإشعارات الذكية الآن الصور المضمنة، وتمت إضافة التزلج المضمن كوضع تمرين جديد. يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار زيادة حجم الخط على شاشاتهم، مما يحسن إمكانية القراءة.

للوصول إلى الإصدار التجريبي العام 17.18، يتعين عليك الانضمام إلى برنامج Garmin Beta واتباع عملية بسيطة موضحة في دليلنا الشامل. بمجرد التسجيل، يمكنك التوجه إلى قسم النظام في قائمة إعدادات Forerunner والنقر على تحديث البرنامج للتحقق من وجود تحديثات.

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أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني الحصول على الإصدار التجريبي العام من Garmin 17.18 لساعتي الذكية Forerunner؟

ج: انضم إلى برنامج Garmin Beta Software واتبع الخطوات الموضحة في دليلنا للوصول إلى التحديث.

س: ما هي ميزة تتبع القيلولة؟

ج: تتيح ميزة تتبع القيلولة لساعة Forerunner الذكية الخاصة بك مراقبة عادات النوم أثناء النهار، مما يوفر رؤى وتوصيات لأفضل وقت ومدة قيلولة.

س: ما هي الطرازات المؤهلة لوضع Red Shift؟

ج: يدعم الطرازان Forerunner 265 و965 وضع Red Shift، الذي يستبدل الضوء الأزرق بألوان حمراء ألطف على وجه الساعة لتقليل الإزعاج الذي يلحق برؤيتك ونومك.

س: كيف تعمل ميزة بطارية الجسم؟

ج: تعرض ميزة بطارية الجسم مستويات طاقة مرمزة بالألوان، مما يوضح مدى تأثير الأحداث والأنشطة اليومية على طاقة جسمك الإجمالية. يساعدك هذا على فهم تأثير الراحة والتوتر على مستويات الطاقة لديك.

س: ما هي التعديلات الطفيفة التي يتضمنها التحديث؟

ج: يتضمن التحديث تحسينات مثل عرض الصور المضمنة في الإشعارات الذكية، وإضافة التزحلق المضمن كوضع للتمرين، وخيار أحجام الخطوط الأكبر على الشاشة.