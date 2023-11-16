Garmin's eTrex Solar: ثورة في أنظمة GPS المحمولة

لقد تم الاعتراف بشركة Garmin منذ فترة طويلة كشركة رائدة في صناعة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المحمول، ومن المقرر أن يعزز إصدارها الأخير، eTrex Solar، مكانتها بشكل أكبر. بفضل قدرات الشحن المبتكرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، تعد eTrex Solar بإحداث ثورة في الطريقة التي نتنقل بها ونستكشف الأماكن الخارجية الرائعة.

أحد الجوانب الأكثر أهمية لأي جهاز GPS هو عمر البطارية. ففي نهاية المطاف، ما فائدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إذا مات في منتصف المغامرة؟ واجهت Garmin هذا التحدي بشكل مباشر من خلال تجهيز eTrex Solar بقدرات الشحن بالطاقة الشمسية. من خلال تسخير الطاقة من الشمس، يوفر هذا الجهاز عمرًا لا نهائيًا للبطارية. سواء كنت في نزهة نهارية أو رحلة استكشافية ممتدة، يمكنك الاعتماد على eTrex Solar للحفاظ على طاقتك وعلى المسار الصحيح.

ولكن ماذا لو وجدت نفسك في منطقة ذات ضوء الشمس محدود؟ لقد فكرت جارمين في ذلك أيضًا. لا يعتمد جهاز eTrex Solar على الشحن بالطاقة الشمسية فحسب؛ ويمكنه أيضًا استخدام الأساليب التقليدية للقوة. في الواقع، تدعي شركة Garmin أن الجهاز يمكنه توفير ما يصل إلى 1800 ساعة من وقت التشغيل المثير للإعجاب في وضع الرحلة الاستكشافية. وهذا يعادل 75 يومًا من الاستخدام المتواصل، مما يضمن أنه حتى أكثر الأشخاص ميلاً إلى المغامرة لديهم عمر بطارية كافٍ لرؤيتهم خلال رحلتهم.

بالإضافة إلى عمر البطارية الرائع، يحتفظ جهاز eTrex Solar بجميع الميزات التي جعلت خط eTrex مشهورًا جدًا. يتميز بشاشة عالية التباين مقاس 2.2 بوصة لسهولة الرؤية، ونظام تحديد المواقع متعدد النطاقات للحصول على دقة استثنائية، وتصنيف IPX7، مما يجعله متينًا للغاية ومقاومًا للماء. علاوة على ذلك، يمكن دمج الجهاز بسلاسة مع هاتفك الذكي عبر تطبيق Garmin's Explore، مما يعزز وظائفه ويسمح لك بتخطيط مغامراتك وتتبعها ومشاركتها بسهولة.

باختصار، يعد eTrex Solar من Garmin بمثابة تغيير جذري في عالم أنظمة GPS المحمولة. ومن خلال الجمع بين إمكانات الشحن بالطاقة الشمسية ومجموعة الميزات الرائعة بالفعل، ابتكرت Garmin جهازًا يوفر عمرًا لا مثيل له للبطارية وموثوقية لعشاق الهواء الطلق. سواء كنت مسافرًا أو تخييمًا أو مستكشفًا للحياة البرية، فإن eTrex Solar هو الرفيق المثالي لمغامرتك القادمة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يتم شحن جهاز eTrex Solar باستخدام الطاقة الشمسية؟

ج: يستخدم جهاز eTrex Solar ضوء الشمس لتجديد بطاريته. وهي مزودة بألواح شمسية تعمل على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، مما يضمن التشغيل المستمر حتى في المناطق النائية دون الوصول إلى طرق الشحن التقليدية.

س: هل يمكن استخدام eTrex Solar في المناطق ذات ضوء الشمس المحدود؟

ج: نعم، تم تصميم eTrex Solar للعمل في ظروف الإضاءة المختلفة. في حين أنه يتفوق في ضوء الشمس المباشر، فإنه لا يزال بإمكانه العمل والشحن في حالات الإضاءة غير المباشرة أو المنخفضة، مما يضمن أداءً موثوقًا به أينما تأخذك مغامراتك الخارجية.

س: ما هي الميزات الرئيسية لـ eTrex Solar؟

ج: تتضمن بعض الميزات البارزة في eTrex Solar شاشة عرض عالية التباين مقاس 2.2 بوصة، ونظام تحديد المواقع متعدد النطاقات لتحديد المواقع بدقة، وتصنيف IPX7 للمتانة ومقاومة الماء، والتكامل السلس مع تطبيق Garmin's Explore لتحسين قدرات التخطيط والتتبع.

المصادر: جارمين (garmin.com)