الرجل المفقود من Thomondgate يثير القلق

تم الإبلاغ عن اختفاء شخص يُدعى ويليام سبرات، يبلغ من العمر 54 عامًا، من مقر إقامته في ثوموندجيت. شوهد آخر مرة في المنطقة في 5 ديسمبر 2023. يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و 8 بوصات، وبنيته النحيفة وشعره الأسود القصير، وقد طلبت السلطات مساعدة الجمهور في تحديد مكانه. تعرب الشرطة وعائلة السيد سبرات عن قلقهم بشأن سلامته. يمكن مشاركة أي معلومات تتعلق بمكان وجوده عن طريق الاتصال بمحطة Henry Street Garda على الرقم 061 أو خط Garda Confidential Line على الرقم 212 أو أي محطة محلية تابعة لـ Garda.

تنشأ مخاوف بشأن سلامة المقيم المفقود في Thomondgate

اهتز مجتمع Thomondgate بعد اختفاء ويليام سبرات، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا، من منزله. شوهد آخر مرة في المنطقة يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023. يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و 8 بوصات، وله جسم نحيف وشعر أسود قصير، وقد أعربت السلطات عن مخاوفها بشأن سلامة السيد سبرات. كما أن عائلته قلقة للغاية. يتم طلب مساعدة الجمهور في تحديد مكانه، ويمكن مشاركة أي معلومات ذات صلة مع محطة Henry Street Garda على الرقم 061، أو خط Garda Confidential Line على الرقم 212، أو أي محطة محلية تابعة لـ Garda.

بحث عاجل عن أحد سكان Thomondgate المفقود

تم الإبلاغ عن اختفاء ويليام سبرات، أحد سكان ثوموندجيت، البالغ من العمر 54 عامًا، مما دفع إلى إجراء عملية بحث عاجلة. وشوهد آخر مرة في 5 ديسمبر 2023 داخل منطقة ثوموندجيت. تشير الأوصاف التي قدمتها السلطات إلى أن السيد سبرات ذو بنية نحيفة، ويبلغ طوله حوالي 5 أقدام و 8 بوصات، وله شعر أسود قصير. يحث Gardaí، جنبًا إلى جنب مع عائلة السيد سبرات المعنية، الجمهور على التقدم بأي معلومات قد تساعد في تحديد مكانه. لتقديم المعلومات، يرجى الاتصال بمحطة Henry Street Garda على الرقم 061 212 400 أو خط Garda Confidential Line على الرقم 1800 666 111 أو أي محطة محلية تابعة لـ Garda.