ناسا تواجه تحديات في العودة إلى القمر: تأخيرات وانتكاسات فنية

في جهودها للعودة إلى القمر بعد أكثر من 50 عامًا، تواجه وكالة ناسا تحديات كبيرة مع مشروع أرتميس 3. يكافح المقاولون العاملون في المشروع للوفاء بالمواعيد النهائية للعناصر المهمة مثل البدلات الفضائية ومركبة الهبوط على سطح القمر. أجرى مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) تحليلاً ووجد أن جدول ناسا للإطلاق الأولي قد يكون طموحًا للغاية.

ويشير بيل راسل، مدير التعاقدات والأمن القومي في مكتب محاسبة الحكومة، إلى أن تعقيد هذا المسعى لم يسبق له مثيل. لا تهدف وكالة ناسا إلى الهبوط مرة واحدة على سطح القمر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى التواجد المستمر على سطح القمر والذي سيكون بمثابة الأساس لاستكشاف الإنسان للمريخ في المستقبل. وقد ساهم هذا التعقيد، إلى جانب الحاجة إلى ضمان سلامة رواد الفضاء ومعالجة التحديات التقنية، في الصعوبات التي يواجهها المقاولون.

يتم تطوير مركبة الهبوط وكبسولة الطاقم وصاروخ الرفع الثقيل والبدلات الفضائية من قبل شركاء الصناعة نيابة عن وكالة ناسا. يكشف تحليل مكتب محاسبة الحكومة أن هناك رقابة وشفافية قوية في العلاقة بين وكالة ناسا ومقاوليها. ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل فنية تحتاج إلى معالجة.

يعد الهبوط عنصرًا حيويًا لنجاح المهمة. ويجب أن تكون قادرة على نقل رواد الفضاء إلى القمر والالتحام بكبسولة الطاقم. وقد أظهرت الاختبارات الأولية بعض النكسات، وهناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات. إن تعقيد البرنامج أكبر بكثير من برنامج الفضاء الأصلي في الستينيات، حيث يرتبط كل مكون معًا ويضاعف التعقيد الإجمالي.

وعلى الرغم من خطة ناسا الأولية للإطلاق في عام 2025، فإن مكتب محاسبة الحكومة يقدر أن هذا الجدول الزمني لن يكون قابلاً للتحقيق. تقوم ناسا حاليًا بمراجعة الجدول الزمني لنظام الهبوط البشري. يؤكد مكتب محاسبة الحكومة على حاجة ناسا إلى النظر في تكامل جميع الأنظمة المعنية ويقترح أن إعادة تحديد الوقت والميزانية قد يكون ضروريًا.

تعد العودة إلى القمر التزامًا طويل الأمد لناسا، ومن المخطط أن يمتد برنامج أرتميس حتى ثلاثينيات القرن الحالي. في حين أن التأخير والنكسات الفنية تسبب تحديات، فإن نجاح المهمة أمر بالغ الأهمية لتأسيس وجود بشري مستدام على القمر وتسهيل استكشاف الفضاء السحيق في المستقبل.