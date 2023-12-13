استمتع بتجربة عالم متعة الفواكه على Nintendo Switch

انغمس في عالم الفاكهة الملون والمثير مع أحدث إصدار للعبة على Nintendo Switch! من 14 إلى 20 ديسمبر، يتمتع أعضاء Nintendo Switch Online بفرصة حصرية لتنزيل لعبة Suika وتشغيلها مجانًا.

في لعبة Suika، لديك القدرة على صنع فواكه كبيرة وبطيخات أكبر! من خلال الجمع بين فاكهتين صغيرتين، يمكنك تغيير نوعهما وجعلهما ينموان بشكل أكبر. استمر في الوتيرة وشاهد بينما تتضاعف مجموعة الفاكهة الخاصة بك. لكن احرص على عدم ترك الصندوق يفيض بالفاكهة - فالسرعة والدقة هما المفتاح!

إذا وجدت نفسك مدمنًا على لعبة الفواكه، فلا تقلق بشأن فقدان تقدمك. إذا قررت شراء اللعبة أثناء الفترة التجريبية المجانية أو بعدها، فستتمكن من الحفاظ على جميع بياناتك المحفوظة سليمة.

يتمتع أعضاء Nintendo Switch Online أيضًا بفرصة ربح نقاط My Nintendo Platinum من خلال تجربة هذه اللعبة التجريبية. أكمل مهمة واحصل على 100 نقطة بلاتينية كمكافأة. توجه إلى قسم المهام والمكافآت في صفحة عضوية Nintendo Switch Online لمعرفة المزيد.

لست عضوًا في Nintendo Switch Online بعد؟ لا تفوت هذه الفرصة الرائعة! قم بالتسجيل اليوم لتتمكن من الوصول إلى الامتيازات الحصرية مثل Game Trials والمزيد. تفضل بزيارة موقع Nintendo Switch Online الرسمي أو قم بالوصول إلى المعلومات من خلال القائمة الرئيسية على نظام Nintendo Switch الخاص بك.

استمتع بتجربة اللعب النابضة بالحياة والإدمانية للعبة Suika على جهاز Nintendo Switch الخاص بك. استعد للغوص في عالم من الاستمتاع بالفواكه كما لم يحدث من قبل!